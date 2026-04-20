Экс-владельца «Трансфин-М» Алексея Тайчера приговорили к 11 годам колонии по делу о хищении 1,16 млрд рублей — РБК

Никулинский районный суд Москвы 20 апреля приговорил бизнесмена Алексея Тайчера к 11 годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на корреспондента из зала суда. Суд также назначил штраф 2 млн рублей и запретил Тайчеру занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на два года и десять месяцев.

Суд признал Тайчера виновным по трем эпизодам мошенничества. По версии обвинения, общий ущерб по делу составил около 1,16 млрд рублей. Потерпевшим предоставлено право взыскать эти средства в рамках гражданского судопроизводства.

Следствие утверждало, что в 2017 году сотрудники компании «Трансфин-М», не осведомленные о преступном умысле, перечислили 937,5 млн рублей на счета компании «Рейл Стрим» по договорам займа. Часть средств — более 257 млн рублей — впоследствии вернули, чтобы создать видимость законности операций. В итоге, по данным следствия, «Трансфин-М» был причинен ущерб в 680 млн рублей.

Другие эпизоды касаются приобретения 575 млн акций «Т-Генерации» стоимостью 124,6 млн рублей и 75% доли в ООО «РРЛ», оцененной в 365,8 млн рублей. По версии обвинения, сделки проводились без намерения исполнять обязательства, что привело к дополнительным убыткам.

Тайчер вину не признал и настаивал на оправдании. В последнем слове он заявил, что действовал «прозрачно» и выплачивал налоги, превышающие вменяемый ущерб. Его защита утверждала, что решения о выдаче займов принимал гендиректор «Рейл Стрим» Сергей Франк, который признал вину и заключил досудебное соглашение.

Дело против Франка рассматривалось отдельно: в августе 2025 года тот был приговорен к 4 годам колонии общего режима. Адвокаты Тайчера считают, что показания Франка были даны для смягчения собственного наказания, и настаивают, что спор носит гражданско-правовой, а не уголовный характер.

Алексей Тайчер был задержан в июне 2024 года после возвращения из-за границы. Ранее он занимал руководящие должности в структурах РЖД, а в 2019 году приобрел холдинг «Трансфин-М», который продал незадолго до возбуждения уголовного дела.

После его ареста Генпрокуратура добилась изъятия активов связанных с ним компаний. В апреле 2025 года суд в Екатеринбурге обратил в доход государства 12 компаний холдинга «Вектор Рейл» общей стоимостью более 242 млрд рублей и взыскал с ответчиков 30,1 млрд рублей.