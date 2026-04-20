Реальная инфляция в России близка к ключевой ставке в 15%, а не к официальным цифрам — шведская разведка

Шведская военная разведка считает, что реальная инфляция в России значительно выше официальных данных, а экономика страны движется к финансовой катастрофе, заявил глава ведомства Томас Нильссон в интервью Financial Times.

По его словам, российский Центробанк занижает инфляцию: шведская сторона полагает, что она близка к ключевой ставке — 15%, тогда как официальный показатель составляет 5,86%. Помимо этого, Швеция солидарна с немецкой разведкой BND в том, что Москва занижает дефицит бюджета на $30 млрд. Нильссон также сообщил, что шведские аналитики фиксируют ряд финансовых индикаторов, которые могут указывать на угрозу банковского кризиса.

Российская экономика в целом столкнулась с системными трудностями, убежден Нильссон. По его оценке, российский ВПК за пределами дроновой отрасли убыточен, поражен коррупцией и держится на кредитах госбанков. Путин на прошлой неделе сам признал, что ВВП страны в январе–феврале сократился на 1,8%, включая падение в промышленности и строительстве. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина при этом констатировала, что внешние условия ухудшаются «практически постоянно».

Нильссон предупредил, что у российской экономики есть только два возможных сценария: «долгосрочный упадок или шок» — и в обоих случаях страну ждет финансовая катастрофа. Швеция располагает данными о том, что Россия систематически фальсифицирует экономическую статистику, чтобы убедить западных союзников Украины в устойчивости своей экономики к военным расходам и санкциям. «Если вы создали такую систему, как у Путина, он, возможно, и сам не знает, насколько плоха реальная экономическая ситуация», — сказал разведчик.

Ранее сообщалось, что глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина заявила об ухудшении внешних условий «на постоянной основе», а экономист Татьяна Михайлова в интервью The Insider напомнила о начавшихся сокращениях рабочих мест в России.