Главаря банды милиционеров приговорили к 9 годам 10 месяцам заключения за 11 убийств

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему начальнику отдела по борьбе с наркотиками (ОБНОН) Кировского РУВД Владиславу Соболю. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, его признали виновным в организации преступной группы, на счету которой 11 убийств, разбойные нападения и незаконный оборот оружия.

Суд установил, что осенью 1999 года участники ОПГ, среди которых были действующие сотрудники милиции, убили трех человек в лесу, пытаясь получить информацию о наркоторговцах. Летом 2000 года они ликвидировали заявителя и свидетелей по делу, при этом одному из очевидцев удалось выжить. Всего следствие доказало 11 эпизодов убийств. Соболь полностью признал вину и заключил досудебное соглашение, что позволило ему избежать пожизненного срока. Суд назначил ему 9 лет 10 месяцев колонии, а с учетом предыдущего приговора 2006 года окончательное наказание составило 16 лет строгого режима.

Ранее этот же срок уже выносился Соболю, однако приговор был отменен. Свердловский областной суд направил дело прокурору для устранения нарушений.

По версии следствия, банду возглавлял именно Соболь. В нее входили оперативники Кировского РУВД и их знакомые. Преступления совершались в 1999–2000 годах. Одним из первых эпизодов стало убийство двух молодых людей, которых милиционеры заподозрили в наркоторговле: их вывезли в лес, пытали и задушили. Позже участники группы расстреляли троих бездомных, опасаясь опознания, а также убили юриста фирмы «Русские самоцветы», что связывали с борьбой за контроль над предприятием. Еще одно убийство было совершено при нападении на предпринимателя — его расстреляли вместе со спутницей.

Ранее по этому делу уже осудили одного из участников банды — бывшего оперативника Константина Котика. В 2025 году ему назначили 8 лет колонии строгого режима за восемь убийств. Как и Соболь, он заключил досудебное соглашение.