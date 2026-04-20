Суд заочно арестовал бывшего вице-президента ВТБ Тер-Аванесова по делу о мошенничестве с госконтрактами в «ДНР» на 9 млрд рублей

Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Александра Тер-Аванесова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Этот срок начнет исчисляться с момента его задержания на территории России либо после экстрадиции или депортации в страну.

По данным РИА «Новости», Тер-Аванесов проходит обвиняемым по делу бывшего «замминистра строительства ДНР» Юлии Мерваезовой. Речь идет о мошенничестве при заключении госконтрактов на строительство объектов, в том числе связанных с военной инфраструктурой.

По версии следствия, хищения происходили при исполнении 14 государственных контрактов, заключенных с ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» и «Военно-строительная компания». Общий ущерб по делу оценивается более чем в 9 млрд рублей, при этом сумма может увеличиться.

Следствие считает, что ключевую роль в схеме играла Мерваезова: она обеспечивала получение авансов по контрактам, организовывала вывод и обналичивание средств со спецсчетов, а также оформление фиктивных бухгалтерских документов для сокрытия хищений.

Помимо нее и Тер-Аванесова, фигурантами дела являются бывший глава Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный, экс-руководитель Главного управления обустройства войск Минобороны Евгений Горбачëв, а также предприниматели — руководитель ООО «Технострой» Виталий Прудников и учредитель строительной компании «Зодчий» Илья Леонов.

Главное управление обустройства войск, фигурирующее в деле как одна из потерпевших сторон, занимается строительством объектов для Минобороны — от жилых и социальных до специальных военных. В материалах дела говорится, что хищения затронули в том числе проекты в разных регионах России, включая строительство школы в Москве и суворовского военного училища в Иркутске, а также объекты в военных частях и городках в Туве, Хакасии, Новосибирской и Мурманской областях.

Уголовное дело было возбуждено в июне 2023 года по статье о мошенничестве в особо крупном размере и впоследствии объединено с рядом других эпизодов. Потерпевшими признаны структуры, подведомственные Минобороны, а также несколько организаций.

Как писал «Коммерсантъ», в рамках этого же расследования на причастность к хищениям проверяли бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, курировавшего в ведомстве строительный блок. Он был допрошен по делу и на тот момент находился в статусе свидетеля.

Иванов ранее уже был осужден по другому делу — о растрате более 4 млрд рублей при закупке паромов для Керченской переправы и выводе средств из банка «Интеркоммерц», а также стал фигурантом новых обвинений, включая получение взяток и отмывание средств.

Еще одним фигурантом связанных расследований стал бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. По данным «Коммерсанта», ему вменяют в вину получение взяток — в частности, мотоциклом и 50 млн рублей наличными — за покровительство подрядчикам Минобороны, а также создание преступного сообщества, растраты и легализацию похищенных средств. Следствие связывает эти эпизоды с тем же кругом подрядчиков, что были задействованы в деле о хищении более 9 млрд рублей.