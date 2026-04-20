На парламентских выборах в Болгарии побеждает коалиция экс-президента Радева. Он выступает за сближение с Россией

Фото: Reuters

На парламентских выборах, прошедших в Болгарии 19 апреля, побеждает альянс «Прогрессивная Болгария» во главе с бывшим президентом Руменом Радевым. Как сообщается на сайте Избирательной комиссии, он получает 44,6% голосов после обработки 87% бюллетеней. Таким образом, «Прогрессивная Болгария» получила даже больше голосов, чем предсказывали экзит-полы, согласно которым коалиция могла рассчитывать на поддержку 39% избирателей.

Далее следуют «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» с 13,5% и правящая ГЕРБ-СДС бывшего премьер-министра Бойко Борисова с 13,3%. Примерно 6% голосов получило «Движение за права и свободы». В выборах участвовали более 20 политических сил.

Румен Радев (был президентом Болгарии в 2016–2026 годах) в ходе предвыборной кампании выступал за улучшение отношений с Москвой и возобновление поставок российских нефти и газа в Европу. 

По словам политолога Ивана Преображенского, Россия открыто делает ставку на экс-президента:

«Это видно даже по анализу публикаций в проссийских пропагандистских медиа. В его поддержку идет мощная кампания в соцсетях. Радев — за переговоры с Кремлем, против поддержки Украины, в том числе поставок оружия. Притом что Болгария сегодня, пожалуй, крупнейший поставщик в Украину вооружений советского типа среди стран Евросоюза».

