Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.05

EUR

89.63

OIL

97.22

Поддержите нас

689

 

 

 

 

 

Новости

MAGA Трампа состоит из множества групп, и хотя из каждой из них из-за его последних действий уходит мало людей, вместе их много — эксперт

The Insider
Фото: AP Photo/Alex Brandon

Дональд Трамп накануне опубликовал в Truth Social пост с нападками на консервативных журналистов, критикующих войну против Ирана. Такера Карлсона он назвал «человеком с низким IQ», которого легко победить, а Меган Келли, Кэндис Оуэнс и конспиролога Алекса Джонса отнес к той же категории. Оуэнс, по словам Трампа, «совсем глупая и психически больная», а Джонс — «полностью поехавший» и «банкрот». Президент США также допустил, что составит «список хороших, плохих и чем-то средних между ними» персон в движении MAGA и обратил внимание на то, что рейтинг Карлсона среди сторонников движения стал негативным после его последних высказываний о Трампе.

Карлсон в начале марта трижды приезжал в Белый дом, чтобы отговорить Трампа от ударов по Ирану, но его проигнорировали, после чего он назвал войну «войной Израиля, а не Соединенных Штатов». Келли охарактеризовала соглашение о прекращении огня с Ираном как «похожее на капитуляцию», Оуэнс называла администрацию Трампа сатанинской, а Джонс всерьез обсуждал в эфире отстранение Трампа от должности по 25-й поправке.

Как рассказала The Insider американистка Александра Филиппенко, от Трампа пока откололось действительно немного сторонников, однако расколы накапливаются по разным направлениям и в сумме могут стоить ему переизбрания:

«Пока „откололись“ действительно мало MAGA-людей. Но там ужас в том, что это „везде понемногу“.

После антимигрантских рейдов в Миннеаполисе (и убийства двух американцев, протестовавших против действий иммиграционной службы) от него откололись немного центристов-республиканцев.

После Ирана откололись немного МАГА-республиканцев.

После выпадов против Папы Римского могут отколоться немного католиков-республиканцев (а за Трампа голосовали 55% американских католиков).

И в общей сложности это дает много!

Так что Трамп в конкретном случае прав — да, их мало. Но это „мало“ может соединиться с другими „мало“ против Трампа. Они не выдвинут своего кандидата, они даже за демократов голосовать не пойдут, но они не пойдут голосовать, и это минус для него».

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте