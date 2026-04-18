MAGA Трампа состоит из множества групп, и хотя из каждой из них из-за его последних действий уходит мало людей, вместе их много — эксперт

Дональд Трамп накануне опубликовал в Truth Social пост с нападками на консервативных журналистов, критикующих войну против Ирана. Такера Карлсона он назвал «человеком с низким IQ», которого легко победить, а Меган Келли, Кэндис Оуэнс и конспиролога Алекса Джонса отнес к той же категории. Оуэнс, по словам Трампа, «совсем глупая и психически больная», а Джонс — «полностью поехавший» и «банкрот». Президент США также допустил, что составит «список хороших, плохих и чем-то средних между ними» персон в движении MAGA и обратил внимание на то, что рейтинг Карлсона среди сторонников движения стал негативным после его последних высказываний о Трампе.

Карлсон в начале марта трижды приезжал в Белый дом, чтобы отговорить Трампа от ударов по Ирану, но его проигнорировали, после чего он назвал войну «войной Израиля, а не Соединенных Штатов». Келли охарактеризовала соглашение о прекращении огня с Ираном как «похожее на капитуляцию», Оуэнс называла администрацию Трампа сатанинской, а Джонс всерьез обсуждал в эфире отстранение Трампа от должности по 25-й поправке.

Как рассказала The Insider американистка Александра Филиппенко, от Трампа пока откололось действительно немного сторонников, однако расколы накапливаются по разным направлениям и в сумме могут стоить ему переизбрания: