Трамп снова унизил своих бывших соратников, в том числе конспиролога Алекса Джонса. Тот обещал в таком случае объявить президенту США войну

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social очередной пост с нападками на консервативных журналистов, критикующих войну против Ирана. Он назвал Такера Карлсона «человеком с низким IQ», которого легко победить и который сильно переоценен; Меган Келли, Кэндис Оуэнс и конспиролога Алекса Джонса он отнес к той же категории. В посте Трамп заявил, что Оуэнс «совсем глупая и психически больная», а Джонс — «полностью поехавший» и «банкрот». Он также допустил, что составит «список хороших, плохих и чем-то средних между ними» в движении MAGA, задав вопрос: «Разве это не увлекательно?»

Джонс в прошлую пятницу обещал «объявить Трампу войну», если президент США продолжит его оскорблять. В эфире своего шоу Infowars ведущий сказал, обращаясь к Трампу:

«Скажи еще одно. Еще одно слово из твоего рта — и я покажу тебе, где раки зимуют». Он также добавил: «Я не ищу драки, но если ты ее хочешь — ты обратился по адресу». Джонс пообещал пойти на Трампа «по выжженной земле», пригрозив: «Я тебя политически сброшу в шахту реактора за две секунды», отсылая к известной сцене из «Звездных войн».

Новый пост Трампа — продолжение конфликта, который разразился на прошлой неделе. 9 апреля президент опубликовал в Truth Social пространный выпад против Карлсона, Келли, Оуэнс и Джонса. Он назвал их тупыми людьми с низким IQ, психами и провокаторами, которые ведут третьесортные подкасты и пытаются примазаться к MAGA. Карлсона Трамп назвал «размахивающим руками дураком», который «даже не окончил колледж» и «превратился в сломленного человека» после увольнения с Fox News. Келли Трамп упрекнул в вопросе про Рози О’Доннелл на дебатах 2016 года. Оуэнс обозвал сумасшедшей и заявил, что Брижит Макрон куда красивее ее. Джонса назвал банкротом, чьи высказывания «одни из самых тупых», и напомнил о проигранном иске семей жертв стрельбы в школе Сэнди-Хук, которую конспиролог называл операцией под чужим флагом.

Конфликт Трампа с бывшими союзниками обострился из-за войны против Ирана, начавшейся 28 февраля 2026 года (операция «Эпическая ярость»). Карлсон в начале марта трижды приезжал в Белый дом, чтобы отговорить Трампа от ударов по Ирану, но его проигнорировали. После этого он назвал операцию «абсолютно отвратительной и злодейской», а войну — «войной Израиля, а не Соединенных Штатов». 12 апреля в интервью BBC Карлсон назвал войну с Ираном самой страшной ошибкой какого-либо президента США за его жизнь, а самого Трампа — рабом Израиля.

Келли в эфире шоу Пирса Моргана охарактеризовала соглашение о прекращении огня с Ираном как «похожее на капитуляцию» и «глупость с самого начала». Оуэнс называла администрацию Трампа сатанинской и призывала Конгресс «отстранить безумного короля Трампа». Джонс вместе со своим гостем, адвокатом Робертом Барнсом, всерьез обсуждал в эфире отстранение Трампа от должности по 25-й поправке к Конституции США — на том основании, что президент «неспособен исполнять обязанности своей должности».

Марджори Тейлор Грин, бывшая конгрессвумен-республиканка и еще одна из фигур, которые Трамп упомянул в предыдущем посте (назвав «Марджори-предательницей»), написала в Twitter (X):

«Президент Трамп сошел с ума, ведя войну с Ираном — нарушенное предвыборное обещание. Я, стоя плечом к плечу с Такером Карлсоном, Меган Келли, Кэндис Оуэнс и Алексом Джонсом, помогала избрать Трампа. А теперь он в одном посте обрушивается с бессвязной тирадой на всех нас. Это не мы изменились — изменился Трамп».

По данным опроса UMass Lowell, на который ссылалась CNN (приведена ссылка на передачу, в которой он цитировался, приведенная Трампом в его сегодняшнем посте), рейтинг Карлсона среди избирателей-республиканцев упал с +54 пунктов в марте 2024 года до +7 пунктов сейчас, тогда как у Трампа составил +61.

В ответ на пост от 9 апреля Tucker Carlson Network выпустил линейку бейсболок с надписью LOW IQ и подписью «Эй, психи, провокаторы и третьесортные подкастеры — новый мерч в продаже». Кэндис Оуэнс отреагировала на это фразой: «Пора, наверное, сдать деда в дом престарелых».