Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.05

EUR

89.63

OIL

97.22

Поддержите нас

230

 

 

 

 

 

Новости

ФАС выдала предупреждения Wildberries и Ozon из-за условий для продавцов — на блокировки и штрафы селлеры жалуются годами

The Insider
Фото: РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предупреждения маркетплейсам Wildberries и Ozon из-за навязывания невыгодных условий продавцам и введения в заблуждение покупателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ФАС заявили, что компании увеличили сроки выплат за реализованные товары, а это ухудшает финансовое положение селлеров. Кроме того, маркетплейсы меняют тарифы на логистику и возврат уже после приемки товаров на склад, а стоимость перевозки привязывают к цене товара, а не к себестоимости услуг. По оценке службы, это лишает продавцов возможности корректно планировать свою деятельность.

Отдельные претензии касаются Ozon. В ФАС указали, что платная маркировка «оригинал» на карточке товара может создавать у покупателей ложное впечатление о проверке подлинности, хотя такая отметка не гарантирует достоверности информации.

Маркетплейсы должны устранить нарушения до 15 мая и внести изменения в публичную оферту. В противном случае ФАС может возбудить антимонопольное дело. Ведомство также отметило, что вопрос комиссий для продавцов обсуждается в рамках экспертного совета.

На практики крупных маркетплейсов продавцы жалуются не первый год. В числе основных претензий — одностороннее изменение условий работы, штрафы и списания, а также непрозрачные санкции, включая блокировки аккаунтов и ограничение продаж без объяснения причин. Несмотря на многочисленные обращения бизнеса, существенного вмешательства регуляторов до сих пор не происходило, и нынешние предупреждения ФАС фактически фиксируют те же проблемы, о которых селлеры говорят уже несколько лет.

На фоне этих претензий вокруг маркетплейсов продолжается и более широкий конфликт — с крупными банками и регуляторами. В 2025 году Wildberries и Ozon столкнулись с критикой со стороны крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, которые требовали ограничить скидки на товары при оплате через финансовые сервисы самих площадок. Поводом стало активное развитие маркетплейсами собственных банков и программ лояльности, что усилило конкуренцию за клиентов. Регуляторы, включая Банк России, также указывали на возможные манипуляции ценами, однако сами платформы называли такие инициативы попыткой ограничить их рост и переложить давление традиционных финансовых игроков на рынок электронной торговли.

Финансовая модель маркетплейсов при этом остается уязвимой. По данным исследования The Bell, Ozon входит в число крупнейших российских компаний с высокой долговой нагрузкой: по итогам 2024 года его убыток составил около 59 млрд рублей при долге более 240 млрд. Несмотря на рост оборота и выход на операционную прибыль в отдельных кварталах, ключевым риском для компании остается необходимость обслуживать значительный долг на фоне продолжающегося расширения бизнеса.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте