Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.05

EUR

89.63

OIL

97.22

Поддержите нас

173

 

 

 

 

 

Новости

Более десятка стран готовы участвовать в миссии по защите судоходства в Ормузском проливе — премьер Великобритании

The Insider
Фото: Танјуг/Carl Court/Pool Photo via AP

Более десятка государств готовы предоставить военные ресурсы для многонациональной оборонительной миссии по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Об этом британский премьер-министр Кир Стармер объявил в пятницу, 17 апреля, по итогам встречи в Париже, передает Reuters.

Великобритания и Франция собрали в Париже представителей 49 стран для обсуждения возможного развертывания многонациональной оборонительной миссии по охране торгового судоходства в Ормузском проливе — при условии что обстановка в регионе это позволит. Стармер выступил перед журналистами вместе с лидерами Франции, Германии и Италии.

По его словам, на следующей неделе в Лондоне пройдет военно-планировочная конференция, где будут раскрыты подробности о составе миссии. Он сказал, что «открытие пролива — глобальная необходимость и глобальная ответственность».

Ормузский пролив был заблокирован Ираном с начала марта, когда Израиль и США начали совместную военную операцию. 14 апреля американские военные объявили о начале морской блокады Ирана. Штаты заявили, что будут перехватывать суда, входящие в иранские порты и выходящие из них. 17 апреля Иран заявил, что открывает пролив для коммерческого судоходства. В то же время в США отметили, что не будут прекращать блокаду портов «до завершения сделки». 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте