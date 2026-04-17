Французские депутаты одобрили закон о возвращении ценностей, вывезенных в колониальную эпоху

The Insider
Иллюстрация к материалу

Национальное собрание Франции единогласно приняло закон, который упрощает возврат произведений искусства и артефактов, вывезенных из бывших колоний страны. Ранее, в январе, документ одобрил Сенат. Об этом пишет Euronews.

В последние годы с запросами о возвращении культурных ценностей к Франции обращались, в частности, Алжир, Мали и Бенин.

Закон направлен на упрощение процедуры реституции предметов, незаконно вывезенных из колоний, особенно в период с 1815 по 1972 год — до вступления в силу конвенции ЮНЕСКО о защите культурного наследия.

Документ принят почти через десять лет после обещания президента Франции Эммануэля Макрона вернуть культурные ценности африканским странам. 

«Африканское наследие не может существовать только в частных коллекциях и европейских музеях, — заявил Макрон в ноябре 2017 года в Уагадугу, столице Буркина-Фасо. — В течение пяти лет я хочу создать условия для временного или постоянного возвращения африканского наследия в Африку».

Согласно новому закону, страна, претендующая на возврат предметов своей культуры, должна направить официальный запрос и гарантировать их сохранность и доступность для публики. После этого заявка рассматривается специальной комиссией, которая оценивает доказательства незаконного или принудительного вывоза.

При этом закон не распространяется на военные трофеи, государственные архивы и долю Франции в археологических находках.

