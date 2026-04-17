Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.05

EUR

89.63

OIL

97.22

Поддержите нас

249

 

 

 

 

 

Новости

Хунта Мьянмы освободила бывшего президента в рамках массовой амнистии

The Insider
Иллюстрация к материалу

Военные власти Мьянмы объявили массовую амнистию, в рамках которой был помилован и освобожден бывший президент страны Вин Мьин. Он находился под стражей с момента военного переворота 2021 года.

О решении сообщили в канцелярии президента Мин Аун Хлайна, который ранее в этом месяце официально занял пост главы государства после голосования в парламенте, контролируемом военными.

Мин Аун Хлайн пришел к власти в результате переворота в 2021 году и с тех пор фактически контролирует политическую систему страны. Его избрание президентом закрепило власть военных, при этом сам процесс выборов, вызвал критику ООН и западных стран.

Мин Аун Хлайн считается одним из наиболее близких к Москве лидеров в Юго-Восточной Азии. После переворота сотрудничество с Россией усилилось: Москва остается одним из ключевых поставщиков вооружений для Мьянмы, и стороны активно взаимодействуют по линии военных, включая обучение.

Мьянма поддержала действия Москвы после начала полномасштабного вторжения в Украину, став одной из немногих стран, публично одобривших российскую политику. The Insider писал, что мьянманская хунта передает России вооружение, а также комплектующие для техники. По данным украинской разведки, Россия также закупала в Мьянме боеприпасы, которые впоследствии были обнаружены на позициях российских войск.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте