«Почему коньяк “Старый Кенигсберг”?» — Мединский потребовал пересмотреть «немецкие мотивы» в Калининградской области

Помощник президента России Владимир Мединский заявил о необходимости обратить внимание на использование германских элементов в символике и названиях в Калининградской области. Об этом он сказал, выступая на Балтийском культурном форуме. Его цитирует «Интерфакс».

По словам Мединского, в геральдике муниципалитетов региона широко представлены немецкие мотивы.

"Все вы знаете прекрасно, что в геральдической символике муниципалитетов весьма обильно представлены германские элементы вплоть до того, что гербы Балтийска и Черняховска — это в общем полная реинкарнация германских гербов. (...)

Я не говорю, что надо искоренять германскую культуру, потому что там, где это выгодно с точки зрения туризма, точно переименовывать марципан на русский лад не надо. Но почему коньяк "Старый Кенигсберг"? Почему "кенигсбергский марципан", а не наш марципан? В общем, таких примеров можно приводить десятками. (...)

Действительно, на протяжении многих лет немецкий город Кенигсберг входил в состав Пруссии, потом Германии. Но вот дело в том, что русский город Калининград в состав Германии никогда не входил, построенный почти с нуля. И никогда входить не будет».