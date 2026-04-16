Замгендиректора МХАТ Артура Гезерова отправили в СИЗО по делу бывшего руководителя Кехмана. Сам Кехман находится под подпиской о невыезде

Басманный районный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора МХАТ имени Максима Горького Артура Гезерова по делу о растрате. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. Гезеров отправлен в СИЗО до 8 июня 2026 года.

По данным РБК, Гезеров проходит фигурантом уголовного дела о растрате в особо крупном размере, возбужденного ранее в отношении бывшего гендиректора театра Владимира Кехмана. Источники издания связывают претензии следствия с тем, что Гезеров занимал пост заместителя в период, когда, по версии следствия, происходили нарушения.

По версии следствия, в 2023–2024 годах Кехман организовал схему вывода бюджетных средств, выделенных на реконструкцию исторической сцены МХАТ: деньги, как утверждается, перечислялись через подконтрольные компании. Общая сумма госконтрактов в рамках реконструкции превышала 2 млрд рублей, а в 2025 году к ним добавились расходы более чем на 138 млн рублей. Кроме того, Кехману вменяют получение взятки в особо крупном размере — речь идет о 27 млн рублей.

При этом сам Кехман находится на свободе: суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Летом 2025 года у него проходили обыски, а также были арестованы недвижимость и автомобили.

Кехман возглавил МХАТ имени Горького в 2021 году, сменив на этом посту Татьяну Доронину. После возбуждения уголовного дела и обысков летом 2025 года он был снят с должности гендиректора театра. Параллельно он продолжал работать художественным руководителем Михайловского театра в Петербурге, однако в январе 2026 года его контракт был расторгнут.

До этого Кехман руководил Новосибирским государственным театром оперы и балета. В 2015 году он оказался в центре скандала вокруг постановки оперы «Тангейзер» режиссера Тимофея Кулябина: Кехман публично критиковал спектакль и называл его «кощунством». После этого прежний директор театра был уволен, а сам Кехман возглавил театр.