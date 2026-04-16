Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

76.09

EUR

89.41

Поддержите нас

599

 

 

 

 

 

Новости

В Оренбуржье объявлен «Перехват» после стрельбы по полицейским, стрелок — вероятный участник «СВО»

Иллюстрация к материалу

В Оренбургской области мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, прибывшим на его задержание. В результате перестрелки один полицейский погиб, ещё трое получили тяжёлые ранения. Об этом сообщает сообщает региональное МВД. По данным ведомства, стрельбу открыл 52-летний Сергей Басалаев. Telegram-канала Baza пишет, что нападавший скрылся, в регионе введён план «Перехват».

Инцидент произошёл в посёлке Аккермановка под Новотроицком. Сообщается, что мужчина был вооружён автоматом и после нападения уехал на грузовике «ГАЗон» с белой кабиной.

Как пишет издание Astra, Басалаев, предположительно, является участником войны против Украины. По информации, распространяемой в местных ориентировках, он был объявлен в розыск ещё в феврале 2025 года по статье о самовольном оставлении части или места службы.

Прокремлевские и близкие к силовикам СМИ пишут, что у подозреваемого были долги на сумму около 170 тысяч рублей, а также судимость за хранение наркотиков. В прокремлёвских и близких к силовым структурам СМИ уточняется, что он находился в федеральном розыске, однако по какой именно статье — не сообщается.

Также Astra отмечает, что, согласно утечкам данных, в 2023 году Басалаев приобрёл сим-карту оператора «Феникс», который работает на территории самопровозглашённой «ДНР».

По информации Baza, Басалаев ранее занимался в Оренбурге предпринимательской деятельностью — у него был небольшой швейный цех и собственный бренд одежды «Мороз». Он шил одежду на заказ, занимался печатью на текстиле и продавал продукцию через собственный магазин, однако бизнес, судя по финансовой отчётности, не был успешным.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте