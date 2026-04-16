Поляка Кшиштофа Флачека приговорили в Луганске к 13 годам заключения за участие в обороне Украины

The Insider
Кшиштоф Флачек в оккупационном суде в Луганске. Фото: скриншот из видео Генеральной прокуратуры РФ

Оккупационный Верховный суд «ЛНР» приговорил гражданина Польши Кшиштофа Флачека к 13 годам заключения по обвинению в наемничестве — таковым российский суд признал участие поляка в обороне Украины в составе ВСУ. О приговоре сообщает Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Ранее РИА «Новости» сообщали о том, что Флачек после пленения якобы перешел на сторону России и воевал в отдельном добровольческом батальоне им. Максима Кривоноса. Это подразделение якобы состоит из экс-военнослужащих ВСУ, которые «сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины». В публикациях о приговоре российских органов власти и пропагандистских медиа, в том числе РИА «Новости», этот «факт» не упоминается, что может говорить о намеренной дезинформации в пропагандистских целях, а также дискредитации Флачека со стороны РИА «Новости».

По версии обвинения, в сентябре 2024 года Флачек прибыл в Украину, где прошел подготовку и был обеспечен оружием, боеприпасами и обмундированием. После этого он участвовал в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований. Российские следственные органы утверждают, что он действовал за денежное вознаграждение.

Как следует из материалов оккупационной прокуратуры «ЛНР», Флачек, по версии следствия, принимал участие в боях на территориях Краматорского, Артёмовского и Кременского районов Донецкой и Луганской областей Украины. Утверждается, что его ежемесячное вознаграждение составляло от 20 тысяч до 150 тысяч гривен.

В ноябре 2024 года Флачек был взят в плен в ходе боестолкновения в районе города Часов Яр. После этого, как заявляют российские власти, его «преступная деятельность была пресечена», а уголовное дело направили в суд.

Дело рассматривалось по статье о наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ), которая регулярно применяется российскими судами в отношении иностранных граждан, участвующих в войне на стороне Украины. При этом правозащитный проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» отмечает , что Женевские конвенции не признают наемниками тех, кто официально служит в вооруженных силах одной из сторон конфликта. Кшиштоф Флачек включен проектом в список жертв политических репрессий.

Сейчас Кшиштоф Флачек содержится в подконтрольном российским властям СИЗО-1 в Луганске.

