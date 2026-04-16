Находящаяся под санкциями криптобиржа Grinex заявила о краже более 1 млрд рублей и обвинила в этом «западные спецслужбы»

Криптовалютная биржа Grinex, работающая с рублевыми расчетами в цифровых активах и находящаяся под западными санкциями, приостановила работу после кибератаки, в результате которой со счетов пользователей были похищены средства на сумму более 1 млрд рублей. Платформа возложила ответственность на «западные спецслужбы», заявила о передаче материалов в правоохранительные органы и объявила о приостановке работы.

В своем заявлении представители Grinex отмечали, что инфраструктура биржи с момента запуска подвергалась «системному давлению» — от включения в санкционные списки до блокировки кошельков. По версии площадки, последняя атака стала попыткой нанести удар по «финансовому суверенитету России», а масштаб и технологии взлома якобы указывают на причастность государственных структур «недружественных стран».

Grinex, зарегистрированная в Кыргызстане, появилась вскоре после ликвидации американскими, немецкими и финскими властями криптобиржи Garantex весной 2025 года. По данным расследования организации «Трансперенси Интернешнл — Россия», Grinex входит в число сервисов, построенных бывшими руководителями Garantex на ее прежней инфраструктуре. Блокчейн-анализ выявил пересечения криптовалютных адресов Grinex с ранее попавшими под санкции кошельками Garantex.

В августе 2025 года Минфин США внес Grinex в санкционный список SDN вместе с несколькими связанными компаниями и физическими лицами — Сергеем Менделеевым, Александром Мирой Сердой и Павлом Каравацким.

Garantex, основанная в 2019 году в Эстонии и фактически работавшая из московского делового центра Москва-Сити, считалась крупнейшей российской площадкой для конвертации рублей в криптовалюту. По подсчетам International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), через нее прошли транзакции на $96 млрд, из которых не менее $1,3 млрд были связаны с преступной деятельностью. США обвиняли биржу в сотрудничестве с северокорейскими хакерами Lazarus Group, «Хезболлой» и даркнет-маркетом Hydra. В марте 2025 года Минюст США объявил об аресте серверов Garantex и блокировке ее доменов, а ее техническому администратору Алексею Бещёкову и коммерческому директору Мире Серде были предъявлены обвинения, предусматривающие до 20 лет заключения. Бещёков был задержан в Индии, но скончался в тюрьме в августе 2025 года при невыясненных обстоятельствах.

По данным «Трансперенси», экосистема Garantex после формальной ликвидации не прекратила существование, а трансформировалась в сеть сервисов, включая Grinex, Exved, MKAN Coin и Indefiti, которые, по мнению организации, продолжают обслуживать теневые финансовые потоки — в том числе поставки продукции двойного назначения для российского ВПК.