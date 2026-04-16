Экс-депутат Госдумы и бывший глава предприятия «Ростеха» Малик Гайсин получил 14 лет колонии по делу о растрате

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего депутата Госдумы и экс-гендиректора ОАО «Завод Исеть» Малика Гайсина к 14 годам колонии общего режима и штрафу 2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Суд признал его виновным в растрате в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в 2016–2019 годах Гайсин вывел с предприятия более 385 млн рублей, перечисляя средства подконтрольным компаниям по фиктивным договорам займа. Речь идет об ОАО «Завод Исеть», которое принадлежит АО «РТ Проектные технологии» — дочерней структуре госкорпорации «Ростех».

До вынесения приговора Гайсин находился под домашним арестом — его положение не менялось на протяжении всего процесса. После оглашения решения его взяли под стражу в зале суда.

Сам Гайсин вину не признал. Его защита настаивала, что все средства были возвращены предприятию, а также выплачены проценты — по словам адвоката, дополнительно около 58 млн рублей.

Отдельно суды ранее рассматривали иски Генпрокуратуры об изъятии активов Гайсина. В частности Кировский районный суд Екатеринбурга обратил в доход государства 100% долей в компаниях «Корона Тэхет» и «Индра-М», которым принадлежит более 300 земельных участков общей стоимостью свыше 1 млрд рублей. По версии прокуратуры, эти активы формировались за счет имущества предприятий, ранее также изъятых у бизнесмена.

Кроме того, ранее в пользу государства были взысканы акции ОАО «Уралбиофарм», банка «Вятич», а также доли в компаниях «Вагран» и «Актай-М» на сумму около 3 млрд рублей. Надзорное ведомство утверждало, что Гайсин приобрел эти активы с нарушением антикоррупционного законодательства, будучи депутатом Госдумы.

Малик Гайсин — предприниматель и политик, в 1995–1999 годах он был депутатом Госдумы. В 1990-е годы создал кооператив «Прогресс» и возглавлял «Среднеуральское акционерное общество», объединявшее около 120 предприятий, включая Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат, Дегтярский машиностроительный завод и другие активы.