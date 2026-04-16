Новости

Чиновникам Минобороны ФРГ запретили приносить личные гаджеты на рабочие встречи, чтобы защититься от прослушки — Der Spiegel

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Фото: IMAGO

Министр обороны Германии Борис Писториус ввел ограничения на использование сотрудниками личных гаджетов на работе, пишет Der Spiegel со ссылкой на собственные источники. Ограничения распространяются на здание министерства и офисы бундесвера (вооруженных сил ФРГ).

По данным издания, в середине февраля сотрудникам Минобороны была разослана директива о безопасности, отдельные чиновники получили персональные указания. Согласно новым правилам, запрещается приносить личные гаджеты (телефоны, планшеты, смарт-часы) на очные и онлайн-встречи, если обсуждаемая там информация имеет уровень секретности «конфиденциально, только для служебного пользования» или выше. В особенности это касается встреч, на которых затрагиваются вопросы «планирования учений/развертываний» или оперативной готовности немецкой армии.

Перед такими встречами личные устройства следует запирать в шкафчиках в коридорах. Правила распространяются в том числе на кабинеты, в которых хранятся секретные документы. Как отмечает Der Spiegel, под это описание подпадают почти все помещения в здании Минобороны в Берлине.

Таким образом ведомство пытается противостоять шпионажу, поскольку личные телефоны сотрудников уязвимы для взлома, посредством которого на них могут установить программы для прослушивания. В директиве, разосланной чиновникам, говорится, что бундесвер сейчас — приоритетная цель для шпионажа и что Китай придерживается «стратегического и долгосрочного подхода к сбору разведывательной информации».

