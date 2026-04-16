Россия нанесла массированный удар по Украине. Известно как минимум о 15 погибших в разных регионах

Российские военные в ночь на 16 апреля нанесли массированный удар по Украине. Известно о погибших в Киеве, Одессе и Днепре.

В столице Украины в результате атаки погибли 4 человека, сообщил мэр города Виталий Кличко. Он уточняет, что среди погибших — 12-летний мальчик, еще 26 человек пострадали.

В Одессе, по последним данным, погибли 8 мирных жителей, еще 16 получили ранения. Как пишет глава ОВА Олег Кипер, повреждены объекты портовой, критической и жилой инфраструктуры