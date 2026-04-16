Россия нанесла массированный удар по Украине. Известно как минимум о 15 погибших в разных регионах

The Insider
Фото: ДСНС України / Telegram

Available in English

Российские военные в ночь на 16 апреля нанесли массированный удар по Украине. Известно о погибших в Киеве, Одессе и Днепре. 

В столице Украины в результате атаки погибли 4 человека, сообщил мэр города Виталий Кличко. Он уточняет, что среди погибших — 12-летний мальчик, еще 26 человек пострадали. 

В Одессе, по последним данным, погибли 8 мирных жителей, еще 16 получили ранения. Как пишет глава ОВА Олег Кипер, повреждены объекты портовой, критической и жилой инфраструктуры

Под атаку также попала Днепропетровская область. Известно о троих погибших: в Днепре — двое, еще один — в Никопольском районе. Как минимум 34 человека пострадали. Также раненые — 4 человека — есть после ночной атаки в Харькове и области.

В ночь на 16 апреля под удар украинских беспилотников в России попал город Туапсе. В результае погибли двое детей, сообщили местные власти. 

