Россия нанесла массированный удар по Украине. Известно как минимум о 15 погибших в разных регионах

Российские военные в ночь на 16 апреля нанесли массированный удар по Украине. Известно о погибших в Киеве, Одессе и Днепре.
В столице Украины в результате атаки погибли 4 человека, сообщил мэр города Виталий Кличко. Он уточняет, что среди погибших — 12-летний мальчик, еще 26 человек пострадали.
В Одессе, по последним данным, погибли 8 мирных жителей, еще 16 получили ранения. Как пишет глава ОВА Олег Кипер, повреждены объекты портовой, критической и жилой инфраструктуры
Под атаку также попала Днепропетровская область. Известно о троих погибших: в Днепре — двое, еще один — в Никопольском районе. Как минимум 34 человека пострадали. Также раненые — 4 человека — есть после ночной атаки в Харькове и области.
В ночь на 16 апреля под удар украинских беспилотников в России попал город Туапсе. В результае погибли двое детей, сообщили местные власти.