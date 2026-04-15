Основатель Zara Амансио Ортега стал крупнейшим владельцем недвижимости в мире — Forbes

Основатель Zara Амансио Ортега возглавил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости, сформировав портфель стоимостью около $25 млрд. Об этом сообщает Forbes.

По оценке издания, в его активы входят более 200 объектов в 13 странах — от офисных зданий и торговых центров до отелей и инфраструктурных проектов. Таким образом, он обошел крупнейших девелоперов, включая Гарри Тригубоффа и Дональда Брена.

В 2025 году Ортега потратил свыше $3 млрд на покупку недвижимости в восьми странах. В частности, он приобрел здание Canada Post в Ванкувере примерно за $850 млн — это крупнейшая сделка на рынке офисной недвижимости в истории Канады.

Активные инвестиции в этот сектор бизнесмен начал после вывода на биржу компании Inditex, владеющей брендом Zara, в 2001 году. С тех пор он вложил около $24 млрд, преимущественно удерживая активы в долгосрочной перспективе.

Ортега — один из самых богатых людей мира, его состояние Forbes оценивает примерно в $141 млрд. Он основал Zara в 1975 году, а позднее создал холдинг Inditex, который стал крупнейшим ритейлером одежды в мире. Помимо Zara, в него входят бренды Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius.

Будущий миллиардер родился в семье железнодорожника и начал работать в 14 лет помощником в магазине одежды. В 1960-х он вместе с первой женой начал шить одежду на дому, а затем выстроил бизнес, который со временем превратился в глобальную сеть.

По данным Forbes, инвестиции в недвижимость Ортега осуществляет через холдинг Pontegadea. Эксперты отмечают, что он предпочитает приобретать объекты без заемных средств и ориентируется на стабильный арендный доход, а не на перепродажу.