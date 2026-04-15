Accel, вложившаяся в Anthropic, Perplexity и Cursor, собрала $5 млрд для инвестиций в новые проекты AI

Венчурная компания Accel привлекла $5 млрд для инвестиций в стартапы в сфере искусственного интеллекта. Бóльшую часть суммы — $4 млрд — направят в новый фонд Leaders. Он будет инвестировать в более зрелые компании по всему миру. Еще $650 млн пойдут в дополнительный фонд, который позволит увеличивать вложения в уже выбранные проекты.

Компания планирует сделать 20–25 инвестиций из нового фонда. Средний размер сделки составит около $200 млн, пишет Bloomberg. Accel давно инвестирует в технологические компании. Ранее фонд поддержал проекты таких компаний, как Facebook, Spotify и Atlassian. В последние годы он активно вкладывается в искусственный интеллект, включая Anthropic.

Интерес к AI сейчас быстро растет. По данным Crunchbase, в первом квартале инвестиции в американские компании достигли $250 млрд. В Accel ожидают, что крупнейшие сделки станут еще больше, и темпы инвестирования временно вырастут. Компания также планирует уделять внимание проектам на стыке софта и «железа» — например, в робототехнике, оборонных технологиях и оборудовании для дата-центров.