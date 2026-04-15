В Литве сняли 10-летний запрет на въезд Моргенштерна: решение признали необоснованным

Высший административный суд Литвы (ВАСЛ) отменил запрет на въезд в страну российского рэпера Алишера Моргенштерна, ранее введенный Департаментом миграции. Суд удовлетворил апелляцию исполнителя, отменив решение Регионального административного суда, а также признал недействительным запрет на въезд сроком на 10 лет. Об этом сообщают литовские СМИ.

Как следует из решения ВАСЛ, при введении ограничений Департамент миграции необоснованно опирался на данные Министерства иностранных дел. «По закону такая оценка проводится Департаментом государственной безопасности, но в данном случае он не представил никаких выводов. Следовательно, решение было основано на данных некомпетентного учреждения», – говорится в решении ВАСЛ.

Суд также указал, что основания, приведенные для запрета, — в том числе включение артиста в списки нежелательных лиц других стран, сведения из открытых источников, а также его высказывания и творчество — сами по себе не доказывают угрозу национальной безопасности Литвы. Кроме того, остается неясным, по каким причинам другие государства приняли аналогичные решения, пишет издание Delfi. «Поэтому эти данные не могут быть автоматически перенесены в литовский контекст», – говорится в решении суда.

Отдельно ВАСЛ отметил, что часть аргументов основывалась на оценочных суждениях, не подкрепленных фактами. При этом, по мнению суда, при рассмотрении дела учитывались преимущественно негативные сведения о заявителе, без анализа данных, которые могли бы им противоречить. В результате запрет был признан необъективным.

Суд подчеркнул, что столь жесткая мера, как десятилетний запрет на въезд, должна иметь четкие и достаточные основания. В данном случае таких доказательств представлено не было, что вызвало сомнения в соразмерности решения.

Ранее, в конце октября, мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратился в МИД с просьбой рассмотреть возможность включения Моргенштерна в список нежелательных лиц перед его запланированным концертом в ноябре.

Последний раз артист выступал в Вильнюсе в марте 2023 года. В соцсетях распространялись фото и видео, на которых посетители демонстрировали непристойные жесты и носили одежду с буквой Z — символом российского вторжения в Украину. При этом сам исполнитель покинул Россию и критиковал ее власть за развязывание войны в Украине.

«Я до войны был в Украине или „на Украине“, да какая разница. И знаете, что я вам скажу, — всё то же самое: те же люди, те же виды, но все улыбаются. Вот единственное отличие. А у нас в стране не улыбаются, и, видимо, так кто-то захотел сделать, чтобы и там никто не улыбался. Может кому-то не нравится что люди улыбаются. А так, да, мы один народ, 100%, моя жена украинка. Я был там, я видел их, я давал концерты. Все говорят на русском, все такие же, просто улыбаются. Но теперь там тоже не улыбаются», — говорил Моргенштерн в 2024 году.

В апреле 2024 года Алишер Моргенштерн выпустил дисс, посвященный своему бывшему пиар-директору Артёму Клюшину. В ролике артист затронул не только личный конфликт, но и рассказал о давлении на музыкантов, которое, по его словам, оказывалось со стороны Кремля, а также подтвердил свою антивоенную позицию:

«Начинается война, я хочу снять клип „12“. Клюшин единственный отговаривал меня выпускать его под страхом смерти. Он как мой продюсер договорился с кем-то из Кремля, что я типа поддерживаю власть, а клип „12“ в их глазах — против власти. Но этот клип против войны. Я против войны, меня не интересует государство. Я против того, чтобы люди умирали... Когда я выкладываю этот клип, мне Клюшин пишет, что меня ищут чеченцы и хотят зарезать... Эта ш***ха, когда началась война, первой мне написала: „Выстави Z в `историю`, тогда сможем вернуться в Россию“».

В России Моргенштерн признан «иностранным агентом».