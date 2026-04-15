Британские юристы помогают мигрантам из Пакистана и Бангладеш выдавать себя за геев для получения убежища — Би-би-си

В Великобритании существуют юридические фирмы и консультанты, которые помогают иностранцам выдавать себя за геев для получения убежища, утверждается в расследовании Би-би-си. Как выяснили журналисты, мигрантам советуют подавать прошение об убежище, ссылаясь на то, что их жизни грозит опасность в случае возвращения на родину в Пакистан или Бангладеш.
Юристы объясняют, как сфабриковать доказательства принадлежности к ЛГБТ-сообществу, включая сопроводительные письма, фотографии и медицинские заключения, пишет Би-би-си. Отмечается, что часто к этой схеме прибегают люди, прибывшие в Великобританию легально: когда их визы (студенческие, рабочие или туристические) истекают, они ищут способ остаться в стране. Журналисты Би-би-си изучили эту теневую индустрию, выдавая себя за студентов из Пакистана и Бангладеш.
В ходе расследования выяснилось:
- лжепросители убежища ходили на прием к врачам, чтобы получить справку, что у них депрессия; как минимум в одном случае человек солгал, что у него ВИЧ;
- один консультант по вопросам иммиграции рассказала, что 17 лет помогала подавать сфабрикованные заявления и что может найти человека, который притворится, что состоит в гомосексуальных отношениях с просителем убежища;
- журналисту Би-би-си сообщили, что после получения убежища он может привезти свою жену из Пакистана, которая, в свою очередь, подаст прошение, притворившись лесбиянкой;
- услуги по подаче заявления вместе с фабрикацией доказательств стоят от 3500 до 7000 фунтов стерлингов ($4–9,5 тысячи).
Журналисты также посетили собрание организации, которая, по ее собственному утверждению, занимается поддержкой геев и лесбиянок — просителей убежища. При этом участники собрания рассказывали, что в действительности геев среди них почти нет.
В ответ на журналистский запрос в Министерстве внутренних дел заявили, что «любой, кто попытается злоупотребить системой, столкнется со всей строгостью закона, включая высылку из Великобритании». Согласно приведенным данным, в 2025 году в Великобритании было подано около 100 тысяч прошений о предоставлении убежища. Примерно 35% просителей изначально прибыли в страну на легальных основаниях, а не приплыли на лодках.
Анастасия Буракова, основательница правозащитной организации «Ковчег», помогающей российским полиэмигрантам, рассказала The Insider, что ей неизвестны случаи, когда просители убежища ложно объявляли себя геями:
«Мы про такие случаи не знаем. Не исключаю, что люди самостоятельно могут приписывать себе обстоятельства или специально совершать действия вроде пожертвований „экстремистским“ организациям для формирования кейса на убежище, но не слышала, чтобы в этом участвовал централизованно кто-то из коллег-правозащитников и адвокатов».