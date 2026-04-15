Британские юристы помогают мигрантам из Пакистана и Бангладеш выдавать себя за геев для получения убежища — Би-би-си

В Великобритании существуют юридические фирмы и консультанты, которые помогают иностранцам выдавать себя за геев для получения убежища, утверждается в расследовании Би-би-си. Как выяснили журналисты, мигрантам советуют подавать прошение об убежище, ссылаясь на то, что их жизни грозит опасность в случае возвращения на родину в Пакистан или Бангладеш.

Юристы объясняют, как сфабриковать доказательства принадлежности к ЛГБТ-сообществу, включая сопроводительные письма, фотографии и медицинские заключения, пишет Би-би-си. Отмечается, что часто к этой схеме прибегают люди, прибывшие в Великобританию легально: когда их визы (студенческие, рабочие или туристические) истекают, они ищут способ остаться в стране. Журналисты Би-би-си изучили эту теневую индустрию, выдавая себя за студентов из Пакистана и Бангладеш.

В ходе расследования выяснилось:

лжепросители убежища ходили на прием к врачам, чтобы получить справку, что у них депрессия; как минимум в одном случае человек солгал, что у него ВИЧ;

один консультант по вопросам иммиграции рассказала, что 17 лет помогала подавать сфабрикованные заявления и что может найти человека, который притворится, что состоит в гомосексуальных отношениях с просителем убежища;

журналисту Би-би-си сообщили, что после получения убежища он может привезти свою жену из Пакистана, которая, в свою очередь, подаст прошение, притворившись лесбиянкой;

услуги по подаче заявления вместе с фабрикацией доказательств стоят от 3500 до 7000 фунтов стерлингов ($4–9,5 тысячи).

Журналисты также посетили собрание организации, которая, по ее собственному утверждению, занимается поддержкой геев и лесбиянок — просителей убежища. При этом участники собрания рассказывали, что в действительности геев среди них почти нет.

В ответ на журналистский запрос в Министерстве внутренних дел заявили, что «любой, кто попытается злоупотребить системой, столкнется со всей строгостью закона, включая высылку из Великобритании». Согласно приведенным данным, в 2025 году в Великобритании было подано около 100 тысяч прошений о предоставлении убежища. Примерно 35% просителей изначально прибыли в страну на легальных основаниях, а не приплыли на лодках.

Анастасия Буракова, основательница правозащитной организации «Ковчег», помогающей российским полиэмигрантам, рассказала The Insider, что ей неизвестны случаи, когда просители убежища ложно объявляли себя геями: