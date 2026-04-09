Европол ликвидировал сеть по нелегальной переправке людей из Вьетнама через ЕС в Великобританию

Европол ликвидировал сеть по контрабанде мигрантов из Вьетнама в Великобританию через страны ЕС. В конце марта во Франции, Германии и Венгрии были задержаны восемь человек, включая предполагаемого организатора сети. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Нелегальная миграция была организована следующим образом: по краткосрочным визам или видам на жительство, выданным Венгрией, мигранты въезжали в Шенгенскую зону, затем самолетами направлялись во Францию, а оттуда на резиновых лодках через пролив Ла-Манш переправлялись к побережью Великобритании, причем последний этап пути организовывала курдско-иракская сеть контрабандистов, действующая на севере Франции.

Этим маршрутом пользовались примерно 15 человек в месяц, каждый из них платил около €22 тысяч. За последние годы преступная сеть заработала около €3 млн. Свои услуги контрабандисты рекламировали в сети, ориентируясь на вьетнамскую аудиторию. В результате обысков, проведенных по семи адресам, Европол изъял около 20 паспортов, 3 автомобиля, электронные устройства и €10 тысяч наличными.