Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

265

 

 

 

 

 

Новости

Европол ликвидировал сеть по нелегальной переправке людей из Вьетнама через ЕС в Великобританию

The Insider
Иллюстрация к материалу

Европол ликвидировал сеть по контрабанде мигрантов из Вьетнама в Великобританию через страны ЕС. В конце марта во Франции, Германии и Венгрии были задержаны восемь человек, включая предполагаемого организатора сети. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Нелегальная миграция была организована следующим образом: по краткосрочным визам или видам на жительство, выданным Венгрией, мигранты въезжали в Шенгенскую зону, затем самолетами направлялись во Францию, а оттуда на резиновых лодках через пролив Ла-Манш переправлялись к побережью Великобритании, причем последний этап пути организовывала курдско-иракская сеть контрабандистов, действующая на севере Франции.

Этим маршрутом пользовались примерно 15 человек в месяц, каждый из них платил около  €22 тысяч. За последние годы преступная сеть заработала около €3 млн. Свои услуги контрабандисты рекламировали в сети, ориентируясь на вьетнамскую аудиторию. В результате обысков, проведенных по семи адресам, Европол изъял около 20 паспортов, 3 автомобиля, электронные устройства и €10 тысяч наличными. 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте