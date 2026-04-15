Центральное командование США заявило об остановке морской торговли Ирана, Трамп сообщил о близком завершении войны

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Марии Бартиромо для программы Mornings with Maria на телеканале Fox News, что война с Ираном «очень близка к завершению». Журналистка спросила его, не закончилась ли война, поскольку Трамп говорит о ней в прошедшем времени. Президент ответил: «Я думаю, что это близко к завершению, да. Я считаю, что это очень близко к завершению».



До этого 14 апреля Трамп говорил в интервью The New York Post, что переговоры между Ираном и США могут возобновиться в Пакистане в ближайшие два дня.

Между тем Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что менее чем за 36 часов с момента введения блокады американские войска полностью остановили экономическую торговлю с Ираном по морю. По оценкам ведомства, 90% экономики Ирана обеспечивается международной морской торговлей.

Как пишет AP, Тегеран угрожает ответить на блокаду ударами по целям по всему региону.

По данным издания, цены на нефть снизились на фоне надежд на прекращение военных действий, а фондовые рынки в США выросли почти до уровней, зафиксированных в январе.



Ранее на переговорах в Исламабаде США и Иран не смогли достичь соглашения о прекращении войны. Ключевыми спорными вопросами остаются Ормузский пролив и иранская ядерная программа. 14 апреля американские военные объявили о начале морской блокады Ирана.