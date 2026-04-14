В Литве около 500 тысяч человек отказались от участия в накопительной пенсионной системе после того, как власти разрешили досрочно забирать накопления. Всего в системе участвовали около 1,4 млн человек, пишет Bloomberg. Участники системы получили право подавать заявки на вывод денег с января этого года.

По данным ассоциации инвестиционных и пенсионных фондов, за первые три месяца этого года частные пенсионные фонды потеряли до 40% средств. Фонды уже выплатили гражданам €2,9 млрд, еще €1,3 млрд направили в государственный страховой фонд. В среднем каждый получил около €5,6 тысячи.

Реформа была одним из предвыборных обещаний социал-демократов. Власти заявляли, что новая система даст людям больше свободы — они смогут сами решать, сколько откладывать на пенсию. Однако эксперты и Еврокомиссия критиковали изменения. Там считают, что реформа может ослабить финансовый рынок и усложнить доступ к финансированию, то есть в экономике может стать меньше доступных денег для кредитов и инвестиций.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал граждан тратить деньги разумно и по возможности инвестировать их. Он отметил, что рост расходов даст краткосрочный эффект для экономики. Центробанк также ожидает временный рост, но предупреждает, что уже в следующем году экономика может замедлиться. По данным банка SEB, расходы по картам за выходные выросли более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. Больше всего денег потратили на мебель, украшения и электронику. В банке отметили, что «для некоторых жителей Рождество в этом году наступило раньше — в апреле, а не в декабре».

Пенсионная система в Литве

Пенсионная система в Литве состоит из трех уровней.

Первый уровень — это обязательная государственная пенсия. Ее получают все, кто официально работал и платил взносы в систему социального страхования. Системой управляет Sodra (государственная система социального страхования, то есть «пенсионный и соцфонд в одном»). Деньги поступают из зарплаты, а размер будущей пенсии зависит от стажа и уровня дохода. Это основа пенсионных выплат — своего рода базовая пенсия. Второй уровень — накопительная пенсия. Ранее участие в ней было обязательным для большинства работающих. Часть взносов направлялась в частные пенсионные фонды, где деньги инвестировались. За счет этого со временем формировались дополнительные накопления, которые должны были увеличить пенсию сверх государственной. Третий уровень — добровольная накопительная пенсия. Это полностью личная инициатива: человек сам решает, откладывать ли деньги, сколько и на каких условиях. Такие накопления служат дополнительным источником дохода на пенсии и не регулируются государством так жестко, как первые два уровня.

С этого года система стала более гибкой. Автоматического включения во второй уровень больше нет — участие теперь добровольное. В период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года можно выйти из накопительной системы и забрать свои деньги. Также участники могут самостоятельно выбирать размер взносов или вовсе отказаться от участия. Те, кто уже сделал накопления, могут подать заявление и получить часть или всю сумму.