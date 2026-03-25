Новости

Вице-канцлер Германии анонсировал масштабные реформы: среди них отмена налоговых льгот и изменение пенсионной системы

The Insider
Вице-канцлер Германии и министр финансов Ларс Клингбайль заявил о необходимости масштабных реформ экономики и призвал граждан работать больше и дольше. Об этом он сообщил 25 марта на мероприятии в Берлине.

По словам Клингбайля, страна сталкивается с серьезными экономическими вызовами и прежние подходы больше не работают. «Мы не можем отвечать на каждый кризис дополнительными расходами», — отметил он, комментируя рост государственного долга.

В ближайшие недели правящая коалиция планирует обсудить реформы в ключевых сферах — налогообложении, здравоохранении, пенсионной системе и экономической политике. Среди предложений — изменение налоговых правил для супружеских пар, которые, по мнению министра, сейчас снижают мотивацию одного из партнеров работать полный день. Также рассматривается расширение возможностей для срочных трудовых контрактов, чтобы стимулировать найм в условиях неопределенности.

Клингбайль предложил пересмотреть подход к пенсионной системе: ее параметры могут быть сильнее привязаны к трудовому стажу. Это означает, что те, кто начинает работать позже, будут позже выходить на пенсию.

Кроме того, власти планируют реформу подоходного налога. По словам министра, она должна снизить нагрузку для большинства работников — примерно на несколько сотен евро в год. При этом граждане с высокими доходами и крупными активами, как ожидается, будут платить больше.

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

