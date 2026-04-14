Новости

Ограничения интернета в России снимут, когда в них «исчезнет необходимость» — Песков

Работа интернета в России будет восстановлена после того, как необходимость мер по его ограничению «исчезнет». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Понятно, что ограничения в работе интернета вызывают неудобства для многих граждан, но сейчас такой период. После того как необходимость принятия этой меры исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена и нормализована», — заявил он (цитата по «Интерфакс»).

Песков утверждает, что большинство граждан понимает «целесообразность и необходимость этих мер». Он заверил, что отключения интернета — «это не путь в прошлое», подобные меры продиктованы безопасностью. 

Жители российских регионов на протяжении почти года сталкиваются с отключениями мобильного интернета, что власти, в частности, объясняют мерами по борьбе с беспилотниками. Так, за прошедший год (с мая) по всей России было зафиксровано около 12 тысяч шатдаунов. 

С начала марта с перебоями стали сталкиваться и пользователи мессенджера Telegram. Российские СМИ сообщали о планах Роскомнадзора полностью заблокировать мессенджер.

