Суд назначил Михаилу Пичугину, который два месяца дрейфовал в Охотском море, принудительные работы по делу о гибели его родственников

Cуд в Улан-Удэ признал виновным по делу о гибели двух человек Михаила Пичугина, который в 2024 году выжил после того, как два месяца дрейфовал на катамаране в Охотском море. Ему назначили три года принудительных работ, пишет агентство ТАСС.

Дело против Пичугина завели по статьям о нарушении правил безопасности и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 263 УК) и использовании заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК).

В случае с «заведомо подложным документом» имелся в виду договор купли-продажи мотора для катамарана: суд решил, что Пичугин лично внес в договор недостоверные сведения о характеристиках агрегата. Этот договор использовали для регистрации судна в МЧС.

По первой статье Пичугину грозило до семи лет лишения свободы, по второй — исправительные работы до двух лет. Суд назначил ему три года принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты.

46-летний Михаил Пичугин вместе с 49-летним братом Сергеем и 15-летним племянником Ильей вышли на лодке-катамаране в открытое море 9 августа 2024 года. Они планировали посмотреть на китов у Шантарских островов, а затем порыбачить. По пути катамаран попал в сильный шторм, у него отказал мотор и сломались весла.

18 сентября умер 15-летний Илья, который мало ел. Его отец Сергей потерял рассудок и умер спустя девять дней после смерти сына. Михаил Пичугин оказался единственным выжившим — его спасли в середине октября. Катамаран к тому моменту дрейфовал в открытом море 67 дней, Пичугин потерял 50 кг.