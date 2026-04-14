Думский комитет одобрил законопроект о штрафах за изображения храмов без крестов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект, который предусматривает штрафы до 300 тысяч за изображения религиозных сооружений без присущей им символики. Законопроект рекомендовано принять в первом чтении. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Соответствующие изменения планируют внести в ст. 5.26 КоАП о нарушении свободы вероисповедания. Этот законопроект был внесен в Госдуму еще в начале марта. В пояснительной записке к нему утверждается, что он позволит усилить «гарантии по защите чувств верующих».

Под действие новой статьи могут попасть изображения, например, православных храмов без крестов. Для физлиц это будет грозить штрафом от 5 до 30 тысяч (вплоть до обязательных работ на срок до 120 часов), для должностных лиц — штрафом от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Законопроект также предусматривает, что срок давности по всем составам ст. 5.26 КоАП увеличится — с 90 календарных дней до одного года.

Осенью 2023 года с критикой Русской православной церкви (РПЦ) столкнулся Центробанк из-за новой банкноты номиналом 1000 рублей. На ней был изображен Казанский кремль: башня Сююмбике была увенчана полумесяцем, в то время как на куполе Дворцовой церкви отсутствовал крест. Это возмутило православных общественников и РПЦ. Хотя креста на церкви действительно не было — его сняли еще в советское время, — от такого дизайна купюры в итоге решили отказаться.

В июле 2025 года Госдума приняла законопроект, запрещающий использование в рекламе, СМИ и интернете изображений религиозных сооружений без крестов или других традиционных символов. В СМИ он стал известен как закон о запрете «крестопада».