Рядом с местом разлива топлива в Чёрном море проходил российский танкер Foton без страховки

Согласно данным сервиса, у судна нет страховки гражданской ответственности судовладельца, то есть покрыть ущерб в случае аварии будет невозможно, также танкер периодически пропадает с карты из-за отключения AIS.

За последнюю неделю Foton 3 раза — 9, 10 и 12 апреля — заходил в порт Новороссийск. Поздним вечером 9 апреля, как писал Reuters, в Новороссийске возобновилась отгрузка нефти после масштабной атаки украинских беспилотников. Сообщений о том, что именно это судно пострадало в результате удара дрона, не поступало.

Ранее о новом нефтяном пятне в районе Анапы сообщили власти Краснодарского края. Тогда же, вечером 11 апреля, Оперштаб региона сообщил, что на берегу обнаружили более 200 погибших и измазанных в нефтепродуктах птиц за последние двое суток. Пост этот, однако, пропал из Telegram-канала штаба утром 13 апреля. Власти региона одной из наиболее вероятных причин загрязнения называли последствия атак украинских беспилотников по гражданским судам и нефтяной инфраструктуре.