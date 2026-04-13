Рядом с местом разлива топлива в Чёрном море проходил российский танкер Foton без страховки

The Insider
Available in English

Новое нефтяное пятно в Чёрном море образовалось 9 апреля примерно в 23 км от побережья Анапы. В течение следующих нескольких дней пятно увеличивалось, его максимальный размер составляет около 80 км2 , сейчас его относит от берега. Об этом The Insider сообщили представители организации Greenpeace. 

Как выяснил The Insider при помощи сервиса Starboard Maritime Intelligence, 9 апреля рядом с предполагаемым местом разлива проходил российский танкер Foton (IMO: 9893618), которым управляет компания Novorossiysk Petroleum (Новороссийская топливная компания). 

Траектория движения российского танкера Foton с 6 по 13 апреля на основе данных AIS

Согласно данным сервиса, у судна нет страховки гражданской ответственности судовладельца, то есть покрыть ущерб в случае аварии будет невозможно, также танкер периодически пропадает с карты из-за отключения AIS

За последнюю неделю Foton 3 раза — 9, 10 и 12 апреля — заходил в порт Новороссийск. Поздним вечером 9 апреля, как писал Reuters, в Новороссийске возобновилась отгрузка нефти после масштабной атаки украинских беспилотников. Сообщений о том, что именно это судно пострадало в результате удара дрона, не поступало. 

Ранее о новом нефтяном пятне в районе Анапы сообщили власти Краснодарского края. Тогда же, вечером 11 апреля, Оперштаб региона сообщил, что на берегу обнаружили более 200 погибших и измазанных в нефтепродуктах птиц за последние двое суток. Пост этот, однако, пропал из Telegram-канала штаба утром 13 апреля. Власти региона одной из наиболее вероятных причин загрязнения называли последствия атак украинских беспилотников по гражданским судам и нефтяной инфраструктуре. 

