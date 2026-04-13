Кремль не будет поздравлять лидера венгерской оппозиции с победой на выборах, потому что Венгрия — «недружественная» страна — Песков

The Insider
Фото: AP

Кремль не будет направлять официальное поздравление главе венгерской оппозиции Петеру Мадьяру, поскольку Венгрия является «недружественной» страной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В апреле 2022-го Путин поздравлял коалицию Виктора Орбана с победой на выборах в Госсобрание — тогда страна тоже считалась «недружественной». 

«Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия — недружественная страна, она поддерживает санкции против нас», — сказал Песков (цитата по «Интерфакс»). 

На прошедших в воскресенье парламентских выборах победила оппозиционная партия «Тиса». Уже по итогам обработки половины бюллетеней действующий премьер-министр Орбан поздравил ее с победой. К обеду 13 апреля обработаны 98,9% бюллетеней — «Тиса» получает 138 мест в парламенте. 

Впервые список так называемых недружественных стран появился в 2021 году. Тогда в него вошли США и Чехия, которые незадолго до появления перечня выслали российских дипломатов по обвинению в работе на спецслужбы. Перечень существенно расширился с началом полномасштабного вторжения России в Украину: в начале марта 2022-го в него вошли и государства — члены Евросоюза. 

Членом ЕС является и Венгрия. Позже посол России в Венгрии Евгений Станиславов объяснял включение страны в этот список присоединением к санкциям. 

Впрочем, несмотря на получение Венгрией статуса «недружественной» в марте 2022-го, в апреле того же года Владимир Путин лично поздравлял премьер-министра Виктора Орбана с победой возглавляемой им партийной коалиции на выборах в Государственное собрание страны: 

«Глава Российского государства выразил уверенность, что, несмотря на непростую международную обстановку, дальнейшее развитие двусторонних партнерских связей в полной мере отвечает интересам народов России и Венгрии», — говорилось в официальном сообщении на сайте Кремля. 

Тогда статус «недружественной» страны поздравить Орбана не помешал.

