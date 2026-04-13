Экс-лидера азербайджанской диаспоры Екатеринбурга и его сына приговорили к 9 и 8 годам за наезд на росгвардейца

Суд в Екатеринбурге вынес второй приговор главе национально-культурной организации «Азербайджан-Урал», бывшему лидеру местной азербайджанской диаспоры Шахину Шыхлински. Как сообщают «Вечерние ведомости», по делу о причинении травм сотруднику Росгвардии его приговорили к 9 годам колонии строгого режима. По совокупности с уже назначенным ему ранее сроком Шыхлински проведет за решеткой 24 года.

Его сыну Мутвалы Шыхлински назначили 8 лет колонии общего режима. Отец и сын признаны виновными по статье о применении насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Поводом для возбуждения этого дела стал инцидент, произошедший в Екатеринбурге 1 июля 2025 года. По данным E1.RU, оперативная группа пыталась остановить Mercedes, за рулем которого находился Мутвалы Шыхлински, а на пассажирском месте сидел его отец, которому силовики собирались вручить повестку на допрос. Водитель, сдав назад, сбил лейтенанта Росгвардии. Утверждалось, что Шахин приказал сыну не останавливаться.

В марте суд приговорил Шахина Шыхлински к 22 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в организации заказного убийства предпринимателя Юниса Пашаева в 2001 году и покушения на убийство Фехруза Ширинова в 2010-м. По версии следствия, Пашаева убили за то, что он отказался платить за «покровительство».

Шахин и Мутвалы Шыхлински были задержаны вскоре после рейдов против уроженцев Азербайджана, которые правоохранительные органы Екатеринбурга провели в июне 2025 года. Тогда при задержании погибли братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, которые подозревались в убийстве Пашаева. Власти Азербайджана обвинили Россию в пытках и убийстве.

