1866

 

 

 

 

 

В США арестовывают родственников представителей иранского режима. Пятеро ждут высылки в миграционных тюрьмах, их грин-карты аннулированы

Хамидех Сулеймани Афшар. Фото: Instagram

Хамидех Сулеймани Афшар. Фото: Instagram

Миграционная и таможенная полиция ICE начала арестовывать иранцев, которые приходятся родственниками высокопоставленным представителям иранского режима. В настоящее время известно по меньшей мере о пяти таких людях — сейчас они находятся в миграционных тюрьмах в ожидании депортации. Госдепартамент США аннулировал их виды на жительство. Кроме того, грин-карт лишились родственники убитого недавно секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани — они уже покинули США.

Племянницы Сулеймани

4 апреля госсекретарь США Марко Рубио сообщил об аресте 47-летней Хамидех Сулеймани Афшар — племянницы генерала Касема Сулеймани, который командовал спецподразделением КСИР «Аль-Кудс» и был убит в январе 2020 года в результате удара США. Вместе с ней арестовали ее дочь, 25-летнюю Саринасадат Хуссейни.

«До недавнего времени Хамидех Сулеймани Афшар и ее дочь были обладателями грин-карт и жили в роскоши в Соединенных Штатах. Афшар... является откровенной сторонницей иранского режима, которая приветствовала атаки на американцев и называла нашу страну „Великим Сатаной“. На этой неделе я аннулировал легальный статус как Афшар, так и ее дочери, и теперь они находятся под стражей ICE в ожидании депортации», — заявил Рубио.

FoxNews опубликовал фотографии дома Афшар в Калифорнии и ее автомобиля Tesla. 

Между тем дочь Касема Сулеймани Зейнаб написала в своем Telegram-канале, что арестованные в США женщины не имеют никакого отношения к семье покойного генерала. «Утверждение Госдепартамента США — ложь. <...> Их [США] неспособность противостоять иранскому народу привела к тому, что они изменили свою цель: вместо смены режима они стали фабриковать новости и распространять ложь о семье мученика Сулеймани», — написала Зейнаб. Подлинность Telegram-канала подверждает иранское агентство Fars, также опубликовавшее это заявление.

Сын «Кричащей Мэри»

Через неделю стало известно, что легального статуса в США лишился Сайед Эйсса Хашеми — сын Масумех Эбтекар, которая была вице-президентом Ирана. Эбтекар также известна тем, что в 1979 году выступала в роли пресс-секретаря группировки, которая взяла в заложники 52 дипломатов в американском посольстве в Тегеране и удерживала их больше года. Тогда она получила от прессы прозвище «Кричащая Мэри».

Сайед Эйсса Хашеми

Сайед Эйсса Хашеми

Фото: New York Post

Как сообщает Госдепартамент, вместе с Сайедом Эйссой Хашеми были арестованы его жена Марьям Тахмасеби и сын. Все они в настоящее время ожидают депортации. В заявлении Госдепартамента говорится, что Хашеми с женой и сыном въехали в США в 2014 году, при администрации Барака Обамы. Спустя два года все они получили статус законного постоянного жителя (LPR) в рамках программы Diversity Immigrant Visa Program, которая была приостановлена при администрации Дональда Трампа в 2025 году.

По данным CBS News, семья проживала в Лос-Анджелесе. Хашеми и его жена преподавали в местном филиале Чикагской школы профессиональной психологии.

Дочь Лариджани

Кроме того, Рубио лишил легального статуса Фатиме Ардешир-Лариджани, дочь бывшего секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, а также ее мужа Сейеда Калантара Мотамеди. Из сообщения Госдепартамента следует, что Ардешир-Лариджани и Мотамеди «больше не находятся в Соединенных Штатах» и им запрещен въезд в страну в будущем. Али Лариджани погиб в марте в результате удара Израиля.

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

