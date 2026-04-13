В США арестовывают родственников представителей иранского режима. Пятеро ждут высылки в миграционных тюрьмах, их грин-карты аннулированы

Миграционная и таможенная полиция ICE начала арестовывать иранцев, которые приходятся родственниками высокопоставленным представителям иранского режима. В настоящее время известно по меньшей мере о пяти таких людях — сейчас они находятся в миграционных тюрьмах в ожидании депортации. Госдепартамент США аннулировал их виды на жительство. Кроме того, грин-карт лишились родственники убитого недавно секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани — они уже покинули США.

Племянницы Сулеймани

4 апреля госсекретарь США Марко Рубио сообщил об аресте 47-летней Хамидех Сулеймани Афшар — племянницы генерала Касема Сулеймани, который командовал спецподразделением КСИР «Аль-Кудс» и был убит в январе 2020 года в результате удара США. Вместе с ней арестовали ее дочь, 25-летнюю Саринасадат Хуссейни.

«До недавнего времени Хамидех Сулеймани Афшар и ее дочь были обладателями грин-карт и жили в роскоши в Соединенных Штатах. Афшар... является откровенной сторонницей иранского режима, которая приветствовала атаки на американцев и называла нашу страну „Великим Сатаной“. На этой неделе я аннулировал легальный статус как Афшар, так и ее дочери, и теперь они находятся под стражей ICE в ожидании депортации», — заявил Рубио.

FoxNews опубликовал фотографии дома Афшар в Калифорнии и ее автомобиля Tesla.

Между тем дочь Касема Сулеймани Зейнаб написала в своем Telegram-канале, что арестованные в США женщины не имеют никакого отношения к семье покойного генерала. «Утверждение Госдепартамента США — ложь. <...> Их [США] неспособность противостоять иранскому народу привела к тому, что они изменили свою цель: вместо смены режима они стали фабриковать новости и распространять ложь о семье мученика Сулеймани», — написала Зейнаб. Подлинность Telegram-канала подверждает иранское агентство Fars, также опубликовавшее это заявление.

Сын «Кричащей Мэри»

Через неделю стало известно, что легального статуса в США лишился Сайед Эйсса Хашеми — сын Масумех Эбтекар, которая была вице-президентом Ирана. Эбтекар также известна тем, что в 1979 году выступала в роли пресс-секретаря группировки, которая взяла в заложники 52 дипломатов в американском посольстве в Тегеране и удерживала их больше года. Тогда она получила от прессы прозвище «Кричащая Мэри».