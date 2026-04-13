СКР возбудил дело о манипулировании рынком ценных бумаг против администраторов трех Telegram-каналов

The Insider
Следственный комитет возбудил уголовное дело против администраторов трех Telegram-каналов, «причастных к системному манипулированию российским фондовым рынком». Как сообщили РБК в ФСБ, подозреваемые — трое россиян 1985, 1997 и 1998 годов рождения, которые, по версии следствия, являются создателями каналов «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ».

В этих каналах, как утверждается, распространялись в том числе инвестиционные рекомендации. Дело возбуждено по статье о манипулировании рынком, совершенном организованной группой или причинившим ущерб в особо крупном размере (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ). У подозреваемых прошли обыски.

«Установлено, что с 2023-го по 2024 год фигуранты воздействовали на стоимость ценных бумаг с целью совершения обратных операций по искусственно сформировавшейся цене. Совершение операций сопровождалось публикациями в принадлежащих им Telegram-каналах с призывом приобретать или продавать активы, что существенно меняло котировки российских ценных бумаг на фондовом рынке», — рассказали в ФСБ. По данным следствия, администраторы каналов провели более 55 тысяч незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний.

Ранее в апреле член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявлял, что Telegram нарушает российское законодательство о рынке ценных бумаг: «В Telegram есть возможность купить акции, валюты через так называемый криптокошелек, причем есть возможность пополнить посредством как обычных валют, так и переводов в любые криптовалюты. И все это без лицензий».

Центробанк предлагал создать реестр инфлюенсеров, рассказывающих о финансовом рынке, установить требования к их квалификации и ответственность за качество распространяемой информации. Регулятор указывал, что авторы Telegram-каналов могут публиковать рекламу без маркировки под видом собственных рекомендаций и манипулировать ценами через свои каналы.

