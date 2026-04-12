Двое свидетелей перестрелки в Дагестане умерли после посещения отдела полиции — председатель ОНК

В Дагестане двое мужчин скончались после посещения отдела полиции в Буйнакском районе. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале со ссылкой на обращения родственников.

По его словам, речь идет о событиях, последовавших за перестрелкой 30 марта в селе Нижний Дженгутай, в результате которой были ранены сотрудники полиции. После инцидента в районный отдел полиции прибыли свидетели и родственники одного из подозреваемых.

Как утверждают заявители, один из свидетелей после визита в отдел полиции на следующее утро, 4 апреля, покончил с собой. Второй мужчина — 1947 года рождения, родственник подозреваемого — после недолгого пребывания в отделе полиции 3 апреля скончался утром 5 апреля. Эти сведения, как подчеркнул Хадулаев, переданы со слов близких умерших.

По данным ОНК, по обоим случаям проводится проверка Следственного комитета по Республике Дагестан.

Перестрелка, после которой родственники и свидетели были доставлены в отдел полиции, произошла вечером 30 марта. По данным СМИ и МВД, во время драки один из участников открыл огонь по сотрудникам полиции, ранив двоих из них. Подозреваемого задержали, суд арестовал его по делу о посягательстве на жизнь правоохранителей.

Ранее также сообщалось о жалобах на насилие в Буйнакском отделе полиции. В частности, местный житель Магомед Газиев заявлял, что в 2021 году сотрудники полиции применяли к нему пытки, добиваясь признательных показаний.