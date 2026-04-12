Власти Великобритании лишили гражданства бывшего полицейского, переехавшего в Россию и подозреваемого в связях с Кремлем — The Sunday Times

Фото: The Sunday Times

Бывший британский полицейский Марк Буллен стал первым уроженцем Великобритании, которого лишили гражданства из-за подозрений в связях с Россией. Об этом сообщает The Sunday Times. По данным издания, решение приняла глава МВД Шабана Махмуд, сославшись на соображения национальной безопасности.

Буллену 45 лет, он более десяти лет служил в полиции графства Хартфордшир. В последние годы он живет в России и в 2022 году получил российский паспорт. В британском МВД заявили, что лишение гражданства применяется в исключительных случаях — например, в отношении подозреваемых в терроризме или деятельности в интересах враждебных государств.

По информации издания, в ноябре 2024 года Буллена остановили в аэропорту Лутон сотрудники контртеррористического подразделения. В течение четырех часов его допрашивали по подозрению в причастности к «враждебной деятельности» в интересах иностранного государства, а также изъяли его электронные устройства. Сам Буллен утверждает, что не совершал противоправных действий.

Как пишет The Sunday Times, во время службы в полиции он контактировал с российскими силовиками и участвовал в обменной программе в Санкт-Петербурге. В его соцсетях, по данным газеты, публиковались прокремлевские и антиукраинские материалы. Сам он объяснял интерес к России давним увлечением историей СССР и называл получение российского гражданства «мечтой всей жизни».

Решение о лишении гражданства было оформлено в октябре 2025 года. В письме МВД говорится, что оно принято «в интересах общественного блага», а доказательства не раскрываются по соображениям национальной безопасности. Буллен отказался от комментариев по совету адвокатов.

Издание отмечает, что подобные меры применяются крайне редко. Среди известных случаев — лишение гражданства Шамимы Бегум, уехавшей в Сирию, и аннулирование британского паспорта Анны Чапман после раскрытия российской шпионской сети в США. По данным The Sunday Times, ранее только два человека, родившиеся за пределами Великобритании, лишались гражданства из-за предполагаемых связей с российскими спецслужбами.

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

