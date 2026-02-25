Британия ввела санкции против собственного гражданина — фигуранта расследования The Insider Игоря Фишелева

Власти Великобритании 24 февраля расширили санкционный список по России, включив в него в том числе собственного гражданина — Игоря Фишелева. Его имя появилось в разделе лиц и компаний, связанных с поставками для российского оборонного сектора, следует из опубликованного правительством документа.

Фишелев — российский военный подрядчик и фигурант расследования The Insider, вышедшего в декабре 2023 года. Тогда The Insider установил, что Фишелев-старший получил британское гражданство и фигурировал в документах лондонской компании Arpack UK Limited как гражданин Великобритании.

Под санкции также попал его сын — Олег Фишелев, владелец компании «Униматик». Эта структура поставляет металлообрабатывающие станки предприятиям оборонно-промышленного комплекса, в том числе «Заводу № 9», который производит танковые пушки, а также «Верхнетуринскому машиностроительному заводу», изготавливающему корпуса снарядов для полевой и танковой артиллерии.

Ранее The Insider выяснил, что «Униматик» импортировал оборудование и комплектующие из стран ЕС, включая Австрию, Германию, Литву и Латвию. После публикации расследования сама компания была включена в санкционные списки США и Великобритании, а поставки европейского оборудования прекратились.

Нынешний пакет санкций Лондон объявил 24 февраля. В него вошли 297 позиций — 240 юридических лиц, семь физических лиц и 50 судов. Ограничения затронули, в частности, «Транснефть», структуры «Росатома», ряд банков, компании, связанные с «теневым флотом», а также предприятия и физлица, которые, по оценке британских властей, участвуют в снабжении российского оборонного сектора и обходе ранее введенных ограничений.

