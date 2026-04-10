Инфляция в США резко выросла на фоне подорожания бензина — Bloomberg

В США зафиксирован самый сильный рост инфляции с 2022 года. По данным Бюро статистики труда, в марте цены выросли на 0,9% за месяц и на 3,3% — в годовом выражении, отмечает Bloomberg.

Главной причиной стал рост цен на бензин. За год топливо подорожало примерно на 20% и обеспечило бóльшую часть общего роста цен.

Экономисты обычно оценивают так называемую базовую инфляцию без учета еды и топлива. В марте она составила 2,6% в годовом выражении и осталась относительно стабильной. Однако на этот раз даже специалисты обратили внимание на общий показатель, так как рост оказался слишком заметным.

После обострения конфликта с Ираном цены на энергоносители продолжают расти. Компании уже начинают перекладывать эти расходы на потребителей. В частности авиакомпании и службы доставки вводят топливные надбавки.

Эксперты считают, что высокие цены на бензин могут сохраниться надолго. Это может усилить давление на экономику, особенно для семей с низкими и средними доходами.