Инфляция в США резко выросла на фоне подорожания бензина — Bloomberg

В США зафиксирован самый сильный рост инфляции с 2022 года. По данным Бюро статистики труда, в марте цены выросли на 0,9% за месяц и на 3,3% — в годовом выражении, отмечает Bloomberg. 

Главной причиной стал рост цен на бензин. За год топливо подорожало примерно на 20% и обеспечило бóльшую часть общего роста цен. 

Экономисты обычно оценивают так называемую базовую инфляцию без учета еды и топлива. В марте она составила 2,6% в годовом выражении и осталась относительно стабильной. Однако на этот раз даже специалисты обратили внимание на общий показатель, так как рост оказался слишком заметным.

После обострения конфликта с Ираном цены на энергоносители продолжают расти. Компании уже начинают перекладывать эти расходы на потребителей. В частности авиакомпании и службы доставки вводят топливные надбавки.

Эксперты считают, что высокие цены на бензин могут сохраниться надолго. Это может усилить давление на экономику, особенно для семей с низкими и средними доходами.

Статьи по теме

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

