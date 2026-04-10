Спикер иранского парламента Галибаф выдвинул новое требование для начала переговоров: разблокировка иранских активов

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран не сядет за стол переговоров с Вашингтоном до выполнения двух условий — введения режима прекращения огня в Ливане и разблокирования замороженных иранских активов за рубежом. Галибаф написал в Twitter (X), что именно эти два пункта, «ранее согласованные сторонами», так и не были реализованы, и подчеркнул, что переговоры не могут начаться прежде, чем они будут выполнены.

Требование разблокировать активы ранее звучало в контексте переговоров, однако впервые выдвигается как прямое предварительное условие для участия в текущем раунде консультаций. Точный объем замороженных иранских средств не установлен, однако, по различным оценкам, сумма превышает $100 млрд. Эти активы были заморожены в результате введенных США санкций и неоднократно становились предметом торга в дипломатических переговорах с Тегераном.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подчеркнул, что перемирие распространяется на все фронты, включая Ливан. Однако Израиль и США эту трактовку отвергли. Так, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Ливан изначально не входил в условия соглашения, поскольку США никогда не говорили об этом, и назвал ссылки Тегерана на этот пункт «иранским выбором уничтожить переговоры из-за страны, которая не имеет к ним отношения».

Иранская делегация во главе с Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи уже прибыла в Исламабад. Переговоры в пакистанской столице должны охватить ядерную и ракетную программу Ирана, открытие Ормузского пролива, снятие санкций и гарантии ненападения. Американскую сторону возглавят вице-президент Вэнс и спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Иран выдвинул свой план из десяти пунктов, администрация Трампа, в свою очередь, — план из пятнадцати. Уже в первые сутки перемирия Иран заявил о нарушении договоренностей в связи с израильскими ударами по позициям «Хезболлы» в Ливане и закрыл Ормузский пролив.