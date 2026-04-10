Роскомнадзор развернул кампанию по удалению алкомаркетов с карт: Google Maps получили 436 требований — «Вёрстка»

Роскомнадзор с июня 2024 года направил Google 436 уведомлений с требованием убрать с карт российские алкомаркеты и отзывы к ним, следует из данных базы Lumen, которые проанализировало издание «Вёрстка».

Ведомство обосновывает свои претензии тем, что ссылки на магазины попали в реестр запрещенных сайтов по судебным решениям. В части уведомлений прямо указано, что суды внесли их в список именно как ресурсы, содержащие информацию о дистанционной розничной продаже алкоголя — способе торговли, запрещенном российским законодательством. Большинство объектов, которые хочет зачистить РКН, находятся в Западном и Северо-Западном административных округах Москвы.

Из 436 ссылок, фигурирующих в уведомлениях, 124 уже не открываются — вместо карточки объекта отображается пустая страница. Однако установить, кто именно их удалил — сам Google или владелец магазина, — не представляется возможным. При этом общее число запросов не равно числу заведений, которые ведомство хочет убрать с карт: одни и те же объекты фигурировали в нескольких уведомлениях подряд. Так, уже закрытый магазин Wine Express РКН требовали удалить трижды — в июле и августе 2024 года и в феврале нынешнего.

Активность регулятора при этом неравномерна. За 2024 год он направил 255 уведомлений, за 2025-й — 159, с начала 2026-го — 22. Пиком стал июнь 2024 года, на который пришлась почти четверть всех запросов — 114. Практика оспаривания объектов на Google Maps появилась у РКН лишь с октября 2023 года, а запросы по алкомаркетам занимают в ней более 95% от общего объема. Первым же объектом, который ведомство потребовало убрать с карты, оказался каннабис-шоп на тайском Пхукете.

Россия стала лидером среди 150 стран, которые подавали запросы в Google с требованием удалить «неприемлемый контент». Каждый час рабочего дня из Москвы отправляется в среднем 11 таких обращений.