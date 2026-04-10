Суд в РФ впервые лишил адвокатов статуса по иску Минюста. «Минюст ломает саму систему независимости адвокатуры» — юрист

Хамовнический суд Москвы встал на сторону Минюста и лишил адвокатского статуса юристов Алексея Басистова, Юлия Тая и Дмитрия Проводина. Основанием назвали длительное проживание за пределами России без уважительной причины.
Министерство обратилось в суд после того, как в ходе дисциплинарного производства Адвокатская палата Москвы отказалась лишить их статуса, объяснив это тем, что выезд за границу не является проступком.
Басистов, Тай и Проводин покинули Россию в 2024 году. Они заявляют, что опасаются за свою жизнь и здоровье. По их словам, МВД незаконно проводило в отношении них оперативно-розыскные мероприятия. Кроме того, в 2021 году было совершено нападение на их «доверителя и партнера» Илью Перегудова из адвокатского бюро «Бартолиус», которое оказывает юридическую помощь крупному и среднему бизнесу. Позднее покушение на убийство юриста вменили бизнесмену Ибрагиму Сулейманову, которого следствие назвало бенефициаром IT-компании «Сирена-трэвел», — разработчика системы бронирования авиабилетов «Леонардо».
По словам юристов, несмотря на отъезд, они продолжают заниматься юридической деятельностью, а Басистов проходит за рубежом «систематическое лечение». В иске Минюст привел данные МВД о пересечении ими границы. В документах говорится, что с разницей в несколько месяцев Басистов вылетел в Азербайджан, Проводин — в ОАЭ, а Тай — в Турцию.
Защита юристов настаивает, что суды не уполномочены рассматривать такие иски, так как решение о статусе принимают адвокатские палаты. Кроме того, по словам адвоката Калоя Ахильгова, данные МВД о пересечении границы были переданы через Следственный комитет с нарушениями:
«Вот именно здесь кроется принципиально новая и опасная конструкция: государственный орган обжалует решение органа адвокатского самоуправления в суде, фактически подменяя дисциплинарную процедуру судебным административным иском. Если адвокат совершил преступление, пожалуйста, — лишайте его статуса после приговора, в установленном законом порядке. Но сейчас Минюст фактически ломает саму систему независимости адвокатуры ради конкретного дела. А вопрос только в том, что адвокаты находятся за рубежом, посадить их нельзя. А значит, других механизмов лишить статуса нет (вынесите хотя бы заочный приговор, дабы придать законность своим действиям). А лишить очень хочется. Как известно, если очень хочется, то можно… Нет, нельзя. Но если этот механизм устоит, Минюст получит инструмент для отмены любого неугодного решения любого Совета палаты в стране. Это значит, что статуса будут лишать любого неугодного, как это Минюсту и хотелось изначально. Это ведь именно то, ради чего Минюст так старался протащить проект об адвокатской монополии. Не мытьем, так катаньем».
Как полагает доктор юридических наук Андрей Рагулин, Минюст пытается реализовать механизм, предусмотренный законопроектом об «адвокатской монополии», хотя он пока не принят. По его словам, действующее законодательство не предусматривает такой процедуры: лишать или приостанавливать статус адвоката может только адвокатская палата. Рагулин напомнил, что схожая ситуация возникала в деле Ивана Павлова, когда Минюст в итоге отозвал иск, однако статус адвоката всё же был принудительно приостановлен через адвокатскую палату.