Суд в РФ впервые лишил адвокатов статуса по иску Минюста. «Минюст ломает саму систему независимости адвокатуры» — юрист

Хамовнический суд Москвы встал на сторону Минюста и лишил адвокатского статуса юристов Алексея Басистова, Юлия Тая и Дмитрия Проводина. Основанием назвали длительное проживание за пределами России без уважительной причины.

Министерство обратилось в суд после того, как в ходе дисциплинарного производства Адвокатская палата Москвы отказалась лишить их статуса, объяснив это тем, что выезд за границу не является проступком.

Басистов, Тай и Проводин покинули Россию в 2024 году. Они заявляют, что опасаются за свою жизнь и здоровье. По их словам, МВД незаконно проводило в отношении них оперативно-розыскные мероприятия. Кроме того, в 2021 году было совершено нападение на их «доверителя и партнера» Илью Перегудова из адвокатского бюро «Бартолиус», которое оказывает юридическую помощь крупному и среднему бизнесу. Позднее покушение на убийство юриста вменили бизнесмену Ибрагиму Сулейманову, которого следствие назвало бенефициаром IT-компании «Сирена-трэвел», — разработчика системы бронирования авиабилетов «Леонардо».

По словам юристов, несмотря на отъезд, они продолжают заниматься юридической деятельностью, а Басистов проходит за рубежом «систематическое лечение». В иске Минюст привел данные МВД о пересечении ими границы. В документах говорится, что с разницей в несколько месяцев Басистов вылетел в Азербайджан, Проводин — в ОАЭ, а Тай — в Турцию.