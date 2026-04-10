Кредитор российского производителя дронов «Кронштадт» заявил о намерении обанкротить компанию. Она закончила 2025-й с убытками

Заявление о банкротстве «Кронштадта» подано еще не было — компания еще только намерена обратиться с подобной просьбой в суд. Производителя уже собирались обанкротить в августе 2023 года. Тогда соответствующее заявление планировала подать компания по продаже комплектующих для БПЛА из-за долга «Кронштадта» примерно в 3 млн рублей. CNews, впрочем, отмечает, что заявление в суд тогда так и не было подано.

Судя по картотеке арбитражных дел, долг перед «СКБ Электронного Приборостроения» — не единственный у компании. Только с начала этого года «Кронштадт» стал ответчиком в по меньшей мере 36 новых арбитражных делах, подсчитал The Insider.

Информации о выручке компании в открытом доступе практически нет, однако, как писало CNews на этой неделе, владелец разработчика беспилотников — ООО ГК «Кронштадт» — закончил 2025 год с убытками в размере 4,6 млрд рублей. В пояснениях к бухгалтерскому отчету, с которыми ознакомилось издание, говорилось, что причина этому — западные санкции и высокие процентные ставки по кредитам.

Компания регулярно сталкивается с исками по долгам: как отмечало CNews, только за три летних месяца прошлого года ей предъявили долговые иски на сумму более 600 млн рублей, а за полгода 2025-го их сумма превысила 1,5 млрд рублей. «Фонтанка» писала, что общая сумма исковых заявлений за 2025 год приближалась к 3 млрд рублей.

По уже решенным судебным делам, как следует из картотеки арбитражных судов, известно о более скромной сумме — по делам, принятым к рассмотрению с июня по декабрь прошлого года, с компании взыскали порядка 68,2 млн рублей, подсчитал The Insider. Некоторые дела, однако, еще не были рассмотрены судами, и задолженности «Кронштадта» по ним еще неизвестны.

«Кронштадт» — один из российских производителей беспилотников. Он известен, в частности, по беспилотникам «Орион» и его экспортному аналогу — «Ориону-Э».