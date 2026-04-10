Кредитор российского производителя дронов «Кронштадт» заявил о намерении обанкротить компанию. Она закончила 2025-й с убытками

Петербургская компания ООО «СКБ Электронного Приборостроения» объявила, что намерена подать заявление о банкротстве российского производителя беспилотников АО «Кронштадт». Сообщение об этом появилось на сайте «Федресурса» еще в конце марта. Внимание на него первым обратило профильное издание CNews.
Поводом для подобного обращения со стороны кредитора стали деньги, не выплаченные «Кронштадтом», несмотря на решение арбитражного суда. Речь идет об иске «СКБ Электронного Приборостроения» к производителю БПЛА, поданном в августе прошлого года. В декабре суд встал на сторону истца и обязал «Кронштадт» выплатить задолженность по оплате поставленных изделий на общую сумму в 9,2 млн рублей. Какие именно поставки стали причиной спора, не уточняется.
Заявление о банкротстве «Кронштадта» подано еще не было — компания еще только намерена обратиться с подобной просьбой в суд. Производителя уже собирались обанкротить в августе 2023 года. Тогда соответствующее заявление планировала подать компания по продаже комплектующих для БПЛА из-за долга «Кронштадта» примерно в 3 млн рублей. CNews, впрочем, отмечает, что заявление в суд тогда так и не было подано.
Судя по картотеке арбитражных дел, долг перед «СКБ Электронного Приборостроения» — не единственный у компании. Только с начала этого года «Кронштадт» стал ответчиком в по меньшей мере 36 новых арбитражных делах, подсчитал The Insider.
Информации о выручке компании в открытом доступе практически нет, однако, как писало CNews на этой неделе, владелец разработчика беспилотников — ООО ГК «Кронштадт» — закончил 2025 год с убытками в размере 4,6 млрд рублей. В пояснениях к бухгалтерскому отчету, с которыми ознакомилось издание, говорилось, что причина этому — западные санкции и высокие процентные ставки по кредитам.
Компания регулярно сталкивается с исками по долгам: как отмечало CNews, только за три летних месяца прошлого года ей предъявили долговые иски на сумму более 600 млн рублей, а за полгода 2025-го их сумма превысила 1,5 млрд рублей. «Фонтанка» писала, что общая сумма исковых заявлений за 2025 год приближалась к 3 млрд рублей.
По уже решенным судебным делам, как следует из картотеки арбитражных судов, известно о более скромной сумме — по делам, принятым к рассмотрению с июня по декабрь прошлого года, с компании взыскали порядка 68,2 млн рублей, подсчитал The Insider. Некоторые дела, однако, еще не были рассмотрены судами, и задолженности «Кронштадта» по ним еще неизвестны.
«Кронштадт» — один из российских производителей беспилотников. Он известен, в частности, по беспилотникам «Орион» и его экспортному аналогу — «Ориону-Э».