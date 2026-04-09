ФБР арестовало экс-сотрудницу Командования специальных операций США по подозрению в передаче секретных данных журналисту

ФБР арестовало бывшего сотрудника Командования специальных операций США (SOCOM) по обвинению в передаче секретной информации представителю СМИ. Об этом сообщил директор бюро Кэш Патель.

«Пусть это послужит сигналом для всех потенциальных разоблачителей: мы работаем над этими делами и производим аресты. ФБР не потерпит тех, кто стремится предать нашу страну и подвергнуть американцев опасности», — написал Патель в Twitter (Х).

В пресс-релизе Минюста США сообщается, что арестована 40-летняя Кортни Уильямс, ветеран армии, служившая на базе Форт-Брэгг (Северная Каролина). Военнослужащая обвиняется в том, что в течение нескольких лет передавала секретные данные о национальной обороне, включая сведения, используемые в тайных операциях, журналисту-расследователю.

Следователи утверждают, что в период с 2022 по 2025 год Уильямс активно общалась с журналистом, отправляла ему документы и материалы, которые впоследствии были опубликованы в статье и книге, где военнослужащая была указана как источник информации. Общение включало телефонные разговоры общей продолжительностью более 10 часов и более 180 текстовых сообщений.

Согласно судебным документам, с 2010 по 2016 год Уильямс работала в Специальном военном подразделении и имела допуск к секретной информации высшего уровня (совершенно секретно).