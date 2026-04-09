Отдел международного сотрудничества полиции Украины возглавил бывший генпрокурор Грузии Зураб Адеишвили. На родине он объявлен в розыск

На должность директора отдела международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины назначили Зураба Адеишвили — бывшего генпрокурора Грузии, которого Тбилиси объявил в розыск. Данные Адеишвили появились на сайте украинской полиции.

Отдел, который он возглавляет, выполняет функции национального бюро Интерпола. Управление по взаимодействию с Интерполом и Европолом возглавляет заместитель Адеишвили Иван Гульпа.

С 2003 по 2012 год Зураб Адеишвили занимал попеременно должности министра юстиции, министра государственной безопасности и генерального прокурора Грузии, был близким соратником тогдашнего президента Михаила Саакашвили. После того как партия Саакашвили «Единое национальное движение» проиграла выборы, Адеишвили покинул Грузию вместе с бывшим президентом и многими другими членами его команды.

Правительство «Грузинской мечты» обвинило Адеишвили в ряде преступлений, он был объявлен в розыск. Грузинское бюро «Радио Свобода» напоминает, что по запросу Тбилиси он находился в розыске по линии Интерпола в 2013–2015 годах, но затем организация приостановила поиск, сославшись на то, что Адеишвили получил статус беженца в одной из стран-членов. В 2024 году, когда Адеишвили занимал пост советника генпрокурора Украины, Грузия обращалась к властям Германии, Бельгии и Нидерландов с просьбой о его экстрадиции, но безрезультатно.

В Грузии Адеишвили проходит по уголовным делам о жестоком обращении с заключенными и фальсификации улик, незаконном лишении свободы оппозиционера Кобы Давиташвили, злоупотреблении полномочиями и другим. По некоторым из этих дел грузинские суды вынесли заочные обвинительные приговоры.