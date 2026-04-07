Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

456

 

 

 

 

 

Новости

Капралу австралийской армии Бенджамину Робертсу-Смиту предъявлены обвинения в убийстве пленных в Афганистане в 2009-2012 годах

The Insider
Иллюстрация к материалу

Капралу армии Австралии и кавалеру высшей воинской награды страны — Креста Виктории — Бенджамину (Бену) Робертсу-Смиту предъявлены обвинения в убийствах четверых пленных, совершенных в Афганистане в 2009 и 2012 годах, а также в подстрекательствах к убийствам безоружных людей других военных. Накануне его арестовали в аэропорту Сиднея. Об этом сообщает издание The Australian. 

Робертс-Смит считается самым титулованным из ныне живущих австралийских военных. Всего он шесть раз был в Афганистане с военными миссиями. Несмотря на все регалии, в случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение. В освобождении под залог сразу после задержания ему было отказано. На ночь его отправили в тюрьму Силверуотер, в среду он должен предстать перед судом, который будет снова рассматривать возможность освобождения под залог. Вопрос о его виновности будет рассматриваться судом присяжных.

Австралийский военный мемориал, в экспозиции которого упоминается Робертс-Смит, заявил что «пересмотрит формулировки», связанные с ним, однако не будет полностью удалять упоминания о нем и убирать связанные с ним экспонаты — форму, снаряжение и медали. 

Обвинениям предшествовало пятилетнее расследование, проведенное Управлением специальных расследований и Федеральной полицией Австралии. 

Все убийства, в которых обвиняется Робертс-Смит, произошли в афганской провинции Орузган. В апреле 2009 года военные, среди которых был и Робертс-Смит, убили двух афганцев, задержанных во время рейда на базу террористического движения «Талибан», известную как Whiskey 108. По версии следствия, одного из них, не имевшего ноги и передвигавшегося на протезе, Робертс-Смит сам застрелил из автомата, а второго приказал убить своему подчиненному. Робертс-Смит настаивал на том, что убитые были членами «Талибана», у одного из них была винтовка, а у другого — рация. 

В сентябре 2012 года Робертс-Смит приказал кому-то из своих подчиненных или солдату афганской армии застрелить еще одного пленного, а в октябре того же года столкнул с обрыва афганца по имени Али-Джан. Али-Джан был задержан во время розысков сержанта Хекматуллы, перебежчика из афганской армии, ранее застрелившего трех австралийских солдат. Али-Джан, по показаниям свидетелей, был закован в наручники. Робертс-Смит допрашивал его, и в какой-то момент Али-Джан улыбнулся, после чего Робертс-Смит ударом ноги сбросил допрашиваемого со скалы. Затем он приказал своим подчиненным перетащить его под ближайшее дерево и застрелить. В том же месяце по приказу Робертса-Смита был застрелен еще один пленный, после чего исполнитель этой казни расположил у тела убитого два пистолета и патроны и так сфотографировал, чтобы выдать его за боевика «Талибана».

В 2018 году Робертс-Смит подал иск против газет The Age и The Sydney Morning Herald, которые опубликовали свидетельства очевидцев военных преступлений, вменяемых капралу. Военный обвинил издания в клевете, однако все судебные инстанции, вплоть до Верховного суда Австралии, отклоняли его иск, приходя к выводу, что в статьях наличествуют достаточно убедительные доказательства произошедшего. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте