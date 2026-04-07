Капралу армии Австралии и кавалеру высшей воинской награды страны — Креста Виктории — Бенджамину (Бену) Робертсу-Смиту предъявлены обвинения в убийствах четверых пленных, совершенных в Афганистане в 2009 и 2012 годах, а также в подстрекательствах к убийствам безоружных людей других военных. Накануне его арестовали в аэропорту Сиднея. Об этом сообщает издание The Australian.

Робертс-Смит считается самым титулованным из ныне живущих австралийских военных. Всего он шесть раз был в Афганистане с военными миссиями. Несмотря на все регалии, в случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение. В освобождении под залог сразу после задержания ему было отказано. На ночь его отправили в тюрьму Силверуотер, в среду он должен предстать перед судом, который будет снова рассматривать возможность освобождения под залог. Вопрос о его виновности будет рассматриваться судом присяжных.

Австралийский военный мемориал, в экспозиции которого упоминается Робертс-Смит, заявил что «пересмотрит формулировки», связанные с ним, однако не будет полностью удалять упоминания о нем и убирать связанные с ним экспонаты — форму, снаряжение и медали.

Обвинениям предшествовало пятилетнее расследование, проведенное Управлением специальных расследований и Федеральной полицией Австралии.

Все убийства, в которых обвиняется Робертс-Смит, произошли в афганской провинции Орузган. В апреле 2009 года военные, среди которых был и Робертс-Смит, убили двух афганцев, задержанных во время рейда на базу террористического движения «Талибан», известную как Whiskey 108. По версии следствия, одного из них, не имевшего ноги и передвигавшегося на протезе, Робертс-Смит сам застрелил из автомата, а второго приказал убить своему подчиненному. Робертс-Смит настаивал на том, что убитые были членами «Талибана», у одного из них была винтовка, а у другого — рация.

В сентябре 2012 года Робертс-Смит приказал кому-то из своих подчиненных или солдату афганской армии застрелить еще одного пленного, а в октябре того же года столкнул с обрыва афганца по имени Али-Джан. Али-Джан был задержан во время розысков сержанта Хекматуллы, перебежчика из афганской армии, ранее застрелившего трех австралийских солдат. Али-Джан, по показаниям свидетелей, был закован в наручники. Робертс-Смит допрашивал его, и в какой-то момент Али-Джан улыбнулся, после чего Робертс-Смит ударом ноги сбросил допрашиваемого со скалы. Затем он приказал своим подчиненным перетащить его под ближайшее дерево и застрелить. В том же месяце по приказу Робертса-Смита был застрелен еще один пленный, после чего исполнитель этой казни расположил у тела убитого два пистолета и патроны и так сфотографировал, чтобы выдать его за боевика «Талибана».

В 2018 году Робертс-Смит подал иск против газет The Age и The Sydney Morning Herald, которые опубликовали свидетельства очевидцев военных преступлений, вменяемых капралу. Военный обвинил издания в клевете, однако все судебные инстанции, вплоть до Верховного суда Австралии, отклоняли его иск, приходя к выводу, что в статьях наличествуют достаточно убедительные доказательства произошедшего.