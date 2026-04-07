У консульства Израиля в Стамбуле произошла перестрелка. Как минимум один нападавший убит

О мотивах нападавших официально не сообщается. Как рассказал местный журналист Тамер Оскай, они были вооружены длинноствольным оружием и пытались напасть на здание дипмиссии. По данным местных властей, в консульстве израильские дипломаты отсутствуют уже 2,5 года. Вокруг места происшествия усилены меры безопасности, так как полиция полагает, что могут быть и другие сообщники. Правоохранители несколько дней назад усилили меры безопасности из-за угрозы атаки в Стамбуле, добавил Оскай.

На фоне новой эскалации на Ближнем Востоке в разных странах Европы и других регионах участились нападения на объекты, связанные с Израилем. По данным газеты The Wall Street Journal, только с начала марта в западноевропейских странах было совершено или сорвано около 20 нападений на еврейские объекты.