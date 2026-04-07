У консульства Израиля в Стамбуле произошла перестрелка. Как минимум один нападавший убит

The Insider
Фото: CNN Türk

Перестрелка произошла перед зданием израильского консульства в районе Бешикташ в центре Стамбула. Как сообщил губернатор Стамбула Давут Гюль, один из трех нападавших убит, двое полицейских получили ранения. По словам главы МВД Мустафы Чифтчи, личности злоумышленников установлены:

«Идентичность террористов установлена. Эти лица прибыли в Стамбул на арендованном в Измите автомобиле. У одного из них выявлена связь с организацией, эксплуатирующей религию; двое террористов являются братьями, один из которых имеет судимость за наркотики».

О мотивах нападавших официально не сообщается. Как рассказал местный журналист Тамер Оскай, они были вооружены длинноствольным оружием и пытались напасть на здание дипмиссии. По данным местных властей, в консульстве израильские дипломаты отсутствуют уже 2,5 года. Вокруг места происшествия усилены меры безопасности, так как полиция полагает, что могут быть и другие сообщники. Правоохранители несколько дней назад усилили меры безопасности из-за угрозы атаки в Стамбуле, добавил Оскай.

На фоне новой эскалации на Ближнем Востоке в разных странах Европы и других регионах участились нападения на объекты, связанные с Израилем. По данным газеты The Wall Street Journal, только с начала марта в западноевропейских странах было совершено или сорвано около 20 нападений на еврейские объекты.

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

