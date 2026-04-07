Суд в Грозном признал террористической организацией «Чеченскую Республику Ичкерия»

Шейх-Мансуровский районный суд Грозного признал «Чеченскую Республику Ичкерия» (ЧРИ) «террористической организацией». Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

В ведомстве уточнили, что под запретом оказалась деятельность организации и 29 ее подразделений в 14 странах Европы. Членов ЧРИ обвинили в участии в войне на стороне Украины.

Главой Республики Ичкерия в ФСБ назвали Ахмеда Закаева — политэмигранта чеченского происхождения, живущего сейчас в Великобритании. Он стал премьер-министром Республики в изгнании в 2007 году. В январе прошлого года его заочно приговорили к 20 годам колонии по делам об организации террористического сообщества и незаконного вооруженного формирования.

Как ранее выяснил The Insider, Закаев был одной из целей элитного подразделения российских спецслужб — Центра 795.

Независимая Чеченская Республика Ичкерия существовала на территории современной Чечни в 1991–1999 годах. В июне 2024-го Верховный суд России признал экстремистской, а в ноябре 2024 года — террористической организацией правительство ЧРИ в изгнании.