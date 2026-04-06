Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

Новости

Зеленский предложил России «энергетическое перемирие»

The Insider
Иллюстрация к материалу

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила России заключить «энергетическое перемирие». Об этом он сообщил в вечернем обращении.

По его словам, инициатива уже передана российской стороне через американских посредников. Киев предлагает взаимно отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре.

«Если Россия будет готова прекратить удары по нашей энергетике, мы будем готовы ответить зеркально», — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что Украина ранее предлагала временное прекращение огня, в том числе на Пасху, однако, по его словам, «для них все времена одинаковы, для них нет ничего святого».

Кроме того, президент Зеленский заявил, что удары по российской территории оказывают влияние на экономику страны. По его словам, такие действия «реально уменьшают российские доходы — прежде всего нефтяные».

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте