Зеленский предложил России «энергетическое перемирие»

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила России заключить «энергетическое перемирие». Об этом он сообщил в вечернем обращении.

По его словам, инициатива уже передана российской стороне через американских посредников. Киев предлагает взаимно отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре.

«Если Россия будет готова прекратить удары по нашей энергетике, мы будем готовы ответить зеркально», — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что Украина ранее предлагала временное прекращение огня, в том числе на Пасху, однако, по его словам, «для них все времена одинаковы, для них нет ничего святого».

Кроме того, президент Зеленский заявил, что удары по российской территории оказывают влияние на экономику страны. По его словам, такие действия «реально уменьшают российские доходы — прежде всего нефтяные».