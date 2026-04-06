РБК: Спрос на коучей и эйчаров в России за год упал на 43% из-за «дыры» в бюджете и низкого качества услуг

Спрос на коучей и HR-специалистов в России за 2025 год обвалился на 43%, подсчитал кадровый ресурс hh.ru. Показатель конкуренции за вакансии в этой сфере («hh-индекс», отражающий число активных резюме на одну вакансию) с июня 2024 по декабрь 2025 года вырос с 5 до 21,5, хотя критическим считается уже значение выше 12. Эксперты, которых цитирует РБК, говорят, что компании перестали воспринимать коучинг как инструмент развития и начали требовать от любых трат измеримого результата.

В качестве ключевой причины называется давление на бюджеты. Советник председателя правления «Национального банка сбережений» Анастасия Кудрявцева объяснила изданию, что прежде коучинг закупали без четких задач и связи с бизнес-показателями — примерно как «профилактический витамин», эффект от которого никто не замерял. Основательница 5D Consulting Олеся Шевцова добавила, что сегодня приоритет бизнеса — эффективность и выживание в рамках заданных бюджетов, а развитие сотрудников отошло на второй план.

Репутацию отрасли дополнительно подорвал поток случайных «специалистов». Бизнес-тренер Анна Гулимова описывает типичный сценарий: компания заказывает тренинг по конфликтологии, приезжает обладатель трехмесячного сертификата и пересказывает вслух учебник, а после несколько таких историй складывается убеждение, что «все коучи одинаковые». По словам Кудрявцевой, российский рынок до сих пор перегрет людьми с поверхностным набором техник, а граница между коучингом и инфобизнесом остается зыбкой.

Схожие проблемы затронули и эйчаров. При сокращении объема найма компании перераспределяют HR-задачи между имеющимися сотрудниками и ищут универсалов, как объяснила Ольга Телегина из ANCOR. Карьерный консультант Анна Гуревич сказала, что рынок HR отличается «удивительным количеством неквалифицированных людей», которые годами занимались подбором без аналитики и не думали развиваться.

В то же время партнер Kontakt InterSearch Елена Демьянишникова фиксирует, что спрос на качественную индивидуальную работу с управленческими командами, напротив, вырос — он становится инструментом выживания в турбулентной среде. Та же картина у эйчаров: спрос на HR-директоров и бизнес-партнеров стратегического уровня никуда не делся.

В разговоре с The Insider источник в одном из российских рекрутинговых порталов, пожелавший остаться анонимным, сказал, что «если за год что-то падает на 43%, значит год назад тот же источник врал нам про спрос»: